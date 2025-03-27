勾結業者開立不實罰單 台南警當庭淚求法官給自新機會

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等5名代辦業者違法開立不實吊銷罰單，被訴貪汙等罪嫌，台南地院今下午審理，目前停職中的陳姓警員改口認罪，情緒激動落淚，請求法官再給他一次機會。全案預定4月10日宣判。

據調查，黃、陳及黃姓3警被訴圖利及行使公務員登載不實罪時均已停職。至於徐、馬姓2警被控行使公務員登載不實、偽造文書罪嫌，徐已分發至湖內警分局，馬則在麻豆警分局服務。

時任麻豆警分局的陳姓警員因案遭停職，下午改口「認罪」，面對檢方起訴罪名及證據等均表示沒有意見。

陳的委任律師也對陳遲至此時才認罪，表達歉意。律師表示，陳是認真的警察，2020年間不確定故意犯行而與業者約定開單，對客觀事實在偵查中已自白，因無不法所得，且情節輕微，請求法官酌減其刑。

律師表示，陳父因病亟需治療照護，他可能因此中斷員警生涯去跑船，希望法官給予他緩刑機會，照顧家庭。

陳情緒激動落淚說，這是他一生之痛，希望法官再給他一次機會，不要入監服刑，給予緩刑機會。他說，他不是故意違法，當時欠缺深思熟慮，現已深刻反省。他一度哽咽說不出話來。

檢方起訴，2022年起至2022年間，黃、陳、黃、徐、馬姓等5人，身為執行取締交通違規員警，與王、徐、林、余姓等5人先刻意拆卸牌照，讓員警不實取締方式，刻意虛偽製造違規事項，再由警員配合逕行不實攔停舉發。