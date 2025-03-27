雲林男「劍刺」父母1死1傷 判12年精神躁症留監治療

雲林縣虎尾鎮25歲林男子患有精神躁症，去年7月凌晨持刀進入父母房間，大喊「人劍合一」竟將母親當場刺死，並追殺父親成傷，雲林地方法院今天依直系血親尊親屬犯殺人罪及殺人未遂兩罪判處共16年合併執行12年，至於林男所患精神疾病，經精神鑑定後，決定讓他留監治療，無再實施監護或保安處分的必要。

雲林地方法院合議庭，對林男殺害母親致死依直系血親尊親屬犯殺人罪判處10年；殺傷父父親以同罪的殺人未遂罪判處6年。兩罪應執行12年，扣案凶器水果刀1把、菜刀1把均沒收。

林男大學畢業不久，去年回到虎尾和父母同住，林男求學期間長期失眠，自認有不明東西附身，常不由自主起舞比劃跳「太子舞」傳遞神靈話語等宗教妄想現象，他未尋求醫療協助，只以民俗、收驚方式處理，致身心狀況漸趨嚴重，無法正常工作，經精神鑑定診斷「重度躁症」。

去年7月12日凌晨，林男再度發作，深夜大喊「人劍合一」手持水果刀進入父母房間，朝母親胸口猛刺多刀，深及心、肺，血流如注當場死亡，父親被吵醒起身制止無效，林男持刀轉身刺向父親，父男在房內纏鬥，林父肩背及手被刺傷，肋骨也骨折，趕緊逃出房間。

林男連刺父母，水果刀都被刺斷，他再另持菜刀追殺父親，經報案警方火速趕到，才合力將林男壓制，這起弒殺雙親1死1傷事件震驚地方。

林男因患有精神疾病符合減刑之外，合議庭認為無前科，且家庭支持功能良好，甚至在法庭審理期間，林父還四方奔走，獲得84位親友出具聲明書及17位被害人家屬出具和解書，以及被告胞兄出具的陳述書，同表願意和解給予林男自新機會，足顯被告的家庭支持功能極高，有利被告復歸社會，因而對被告減刑。

至於被告是否實施保安處分，合議庭認為被告雖患有「重度躁症」，殺人行為嚴重，但精神鑑定報告書明確記載：建議繼續接受治療，養成長期服藥習慣即可，不需另入相當處所施以治療或施以監護的醫療建議。

加上被告被宣判應執行12年非短，可與公眾隔離相當時日，且服刑期間也可繼續獲得監所醫療資源協助接受長期治療的機會，因此沒有再施以監護或其他保安處分的必要。