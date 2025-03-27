硃砂釀前議長等38人中毒 受害者：不爽做壞事的人輕判

台中盛唐、九褔中醫使用禁藥「硃砂」「鉛丹」釀250人吃下肚、近40人中毒，包括前議長張宏年、國民黨市黨部前主委陳明振家人。台中地院前年一審藥事法重判盛唐負責人呂志霖、九福醫師洪彰宏及中藥商歐國樑6年至7年6月不等，台中高分院今改判4年2月至6年不等，仍可上訴。

陳明振說，改輕判，他很不爽，5年了，但求做壞事的人要被懲罰。

台中地檢署、衛生局等追查，盛唐中醫呂志霖（原名呂世明）、九褔中醫洪彰宏2016年間將禁止入藥的硃砂加入中藥內，中藥商欣隆藥業歐國樑又誤把鉛丹當硃砂販售，導致服用中藥的患者鉛中毒。呂中醫師執照被廢止，與19名被害人和解，支付1485萬餘元和解賠償金，二審審理時以此向法官請求宣告緩刑，但尚有部分被害人未和解，二審雖改判減刑，但未宣告緩刑。

高院台中分院今改判呂志霖5年與2年徒刑（可易服勞役）、洪彰宏6年徒刑、歐國樑4年2月與3月徒刑（可易科罰金）。「五年了，還是沒辦法原諒」國民黨台中市黨部前主委陳明振說，二審改判，判輕了，他直言「心理很不爽，但求助無門」他說，這樣一件大型社會事件，難道不能加重或維持一審判決懲罰做壞事的人？

雖然消基金會律師出面協調，對方暫賠部分金額，陳明振說，他至今難以接受，且不管賠多少錢，也喚不回他太太的健康，最近他的太太癌症再度轉移，一直處在求醫、診療及忍受痛苦不斷來回，他與家人都不願再繼續糾葛下去，但求做壞事的人要被合理合比例的懲罰。

台中市議員張彥彤說，感謝大家關心，就此事件他不想再受訪，每次討論都讓他們家人想起如噩夢般的長期折磨，反正做壞事要被制裁、等被關的人是呂志霖，關多關少不是他能去影響，他和家人都希望能夠翻過這一頁去面對新的生活「呂院長個人造業就個人承擔吧。」