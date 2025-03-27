男深夜撿手機未即時送警 因「1動作」被判侵占罰6千

許姓男子在新北市萬里區瑪鋉路某店家前地面，拾獲蘇男遺失的一只iPhone手機，許男稱急著拿雞排回家給母親吃，因已是晚上11時，心想隔天再送派出所，絕無侵占意圖。但法官以他把手機關機這一動作，致失主無法聯絡，依侵占罪判罰6千元。

基隆地院判決書指出，許男去年7月3日晚間9時許，在新北市萬里區瑪鋉路一處店家前地面，發現蘇男遺失的一只iPhone 7 Plus手機，拾獲後將行動電話電源關閉，並帶回住處。

蘇姓失主發現手機遺失後，曾撥打自己的門號，電話有響聲後被關機，因此報警處理。許男直至同日晚間11時許，經警聯繫後，才攜帶手機到派出所。

許男供稱，當時撿到時手機有響，他朋友剛好在旁邊，教他把手機長按關機，當時想把手機送到派出所，但想要先把雞排拿回家給母親吃，後來因為時間很晚，已快晚間11時，因認為太晚，心想隔天再把手機拿去派出所，絕無侵占意圖。

蘇姓失主指出，他的手機有上鎖，但是撿到手機的人將他手機關機，導致他無法聯絡。法官審酌指出，遺失手機的失主通常會撥打行動電話製造聲響，如有人聽聞撿拾接聽，即可聯繫拿回失物。

法官質疑說，許男如有返還手機的想法，當他撿到的手機有來電時，為何不逕行接聽？不論來電者為何人，都可藉由通話以確認來電者身分，進而討論如何返還遺失手機，但許男竟然切斷手機電話來電，甚至關閉行動電話電源，斷絕失主聯繫的管道，認定許男有侵占意圖。