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空軍某聯隊爆綠能貪瀆 彰檢起訴6人最高求刑9年

中央社／ 彰化27日電

空軍某聯隊爆發綠能貪瀆案，涉勾結具黑道背景的陳姓綠能掮客，向綠能廠商收賄護航，全案經彰檢偵結，依涉犯貪污治罪條例起訴6人，其中4人具公務員身分，最高求刑9年。

彰化地方檢察署今天公布起訴書，許姓後勤科中校科長、退役中校葉姓雇員、陳姓士官長、蔡姓上尉4人，得知聯隊擬辦理光電標租，認為綠能產業利潤豐厚，企圖利用職權及承辦業務機會，由陳姓掮客邀廠商競價，並收取高額開發費賄款，再分2成給公務員。

檢方調查，民國111年8、9月間，許姓後勤科長指示葉姓雇員及陳姓士官長辦理營區光電標租A案，由陳姓掮客牽線，找廠商競價，最後由黃姓綠能廠商以願給付新台幣2億元勝出，其中1億元為開發費賄款，另1億元作為提供給軍方回饋項目。

不過，黃姓廠商現勘後，評估部分樹木須移植，成本過高，營舍屋頂也有樹木遮蔭，可能導致太陽能發電效果不佳，他擔心不敷成本而萌生退意，要求中斷合作，最後與陳姓掮客新簽1.3億元開發合約並延續合作關係。

國防部同年接獲檢舉信函，針對此標租案進行內部調查，導致標案進度終止；之後，陳姓掮客透過關係，重啟光電標租案，由蔡姓上尉擔任光電標租B案承辦人，蔡員也認為有利可圖，接受招待。

由於黃姓廠商考量後續太陽能光電設置容量不如預期，找來另一家能源公司投標，並與陳姓掮客協議共支付1億元開發費賄款即可抽身。未料，新找來的公司聽聞標租案有弊案及對成本利潤有疑慮，因而放棄參加評選會議，導致由其他廠商得標，引起陳姓掮客不滿。

起訴書指出，葉姓雇員等人多次接受女陪侍飲宴、性招待等不正當利益，標租案破局後，陳姓掮客怒向葉姓雇員及陳姓士官長索回已交付賄款，2人共須返還170萬元。

全案由彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮法務部調查局中部地區機動工作站及法務部廉政署中部地區調查組偵辦，於26日偵查終結。

檢察官表示，許姓後勤科長、葉姓雇員、陳姓士官長、蔡姓上尉及陳姓掮客，涉犯貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂及不正利益罪嫌等罪；黃姓廠商犯貪污治罪條例關於不違背職務之行為，交付賄賂及不正利益罪嫌，其中，對葉姓雇員、陳姓掮客求刑9年，陳姓士官長求刑8年。

台灣彰化地方檢察署。中央社
台灣彰化地方檢察署。中央社

士官長 掮客 空軍 綠能 賄款

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