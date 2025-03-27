特權？「百億賭王」九州總裁交保豪車開進法院載人 中院：維安考量

被外界封為百億賭王、博弈教父的九州集團總裁陳政谷，與前三線二星警政監林明佐，各被檢方起訴洗錢438億元、貪汙4451萬元，昨二度獲交保戴上電子腳環監控，陳政谷的私人Alphard豪車直接駛入台中地院地下候保室載人，法界質疑有「特權」疑慮；台中地院回應是基於夜間維安考量。

陳政谷、林明佐上周各獲台中地院裁定2億元、1200萬元交保，檢方不服抗告，昨經台中高分院撤銷發回，中院26日下午4點重開羈押庭，林明佐提前近半小時抵達院內，坐在輪椅上由律師協助移動，陳政谷約3點45分到中院前，自行步入法院大門。

受命法官傅可晴下午4點開庭，前後訊問陳、林，與合議庭評議2個多小時至晚間近7點，裁定2人維持原金額交保，但均需戴電子腳環施以科技監控8月，定期向住所轄派出所報到。

陳政谷、林明佐隨後經法警戒護至法院地下1樓後保室，由院方人員確認身分、簽立文件並裝設電子監控設備，晚間7點多陳政谷的私人Alphard豪車開入台中司法大厦園區，經院方開啟地下車道鐵門後，該車再直接駛入中院地下1樓，直接停在候保室大門前等候。

約晚間8點半陳政谷完成手續，一步出後保室就上車離去；林明佐則是因需坐輪椅，其律師協助從外叫計程車開入中院地下車道，晚上9點林才完成電子腳環手續上計程車。

法界人士質疑，一般被告辦理交保後可自行離去，幾乎都是步行從門口或車道離開，陳的豪車卻直接駛入公務車道，相較陳政谷下午3點多「步行」進入法院，晚上8點多則需私家車進入法院接送，且該Alphard豪車停在後保室前，一旁就是法院公務車，畫面突兀引人非議。

對此，台中地院表示，林明佐、陳政谷2人於夜間辦理具保等相關手續時，均表達有就近搭車離開需求，考量法院夜間維安人力狀況、法院安全秩序維護及林明佐確有行動不便（使用輪椅）情事，由被告2人就近在本院地下室候保室出口處搭車離開。