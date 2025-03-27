快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

特權？「百億賭王」九州總裁交保豪車開進法院載人 中院：維安考量

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

被外界封為百億賭王、博弈教父的九州集團總裁陳政谷，與前三線二星警政監林明佐，各被檢方起訴洗錢438億元、貪汙4451萬元，昨二度獲交保戴上電子腳環監控，陳政谷的私人Alphard豪車直接駛入台中地院地下候保室載人，法界質疑有「特權」疑慮；台中地院回應是基於夜間維安考量。

陳政谷、林明佐上周各獲台中地院裁定2億元、1200萬元交保，檢方不服抗告，昨經台中高分院撤銷發回，中院26日下午4點重開羈押庭，林明佐提前近半小時抵達院內，坐在輪椅上由律師協助移動，陳政谷約3點45分到中院前，自行步入法院大門。

受命法官傅可晴下午4點開庭，前後訊問陳、林，與合議庭評議2個多小時至晚間近7點，裁定2人維持原金額交保，但均需戴電子腳環施以科技監控8月，定期向住所轄派出所報到。

陳政谷、林明佐隨後經法警戒護至法院地下1樓後保室，由院方人員確認身分、簽立文件並裝設電子監控設備，晚間7點多陳政谷的私人Alphard豪車開入台中司法大厦園區，經院方開啟地下車道鐵門後，該車再直接駛入中院地下1樓，直接停在候保室大門前等候。

約晚間8點半陳政谷完成手續，一步出後保室就上車離去；林明佐則是因需坐輪椅，其律師協助從外叫計程車開入中院地下車道，晚上9點林才完成電子腳環手續上計程車。

法界人士質疑，一般被告辦理交保後可自行離去，幾乎都是步行從門口或車道離開，陳的豪車卻直接駛入公務車道，相較陳政谷下午3點多「步行」進入法院，晚上8點多則需私家車進入法院接送，且該Alphard豪車停在後保室前，一旁就是法院公務車，畫面突兀引人非議。

對此，台中地院表示，林明佐、陳政谷2人於夜間辦理具保等相關手續時，均表達有就近搭車離開需求，考量法院夜間維安人力狀況、法院安全秩序維護及林明佐確有行動不便（使用輪椅）情事，由被告2人就近在本院地下室候保室出口處搭車離開。

陳政谷的辯護人、律師林文成也緩頰並非「特權」，昨晚配合林明佐行動不便，林需由計程車開下通道載人，他們現場向法警徵求獲得同意後，陳的私人車才一併下通道等候、載人。

陳政谷（右）昨下午開庭前，從院區外自行步入台中地院法庭。圖／報系資料照
陳政谷（右）昨下午開庭前，從院區外自行步入台中地院法庭。圖／報系資料照
陳政谷的私人Alphard豪車（左），昨晚直接駛入台中地院地下1樓停在候保室門外載人，一旁就是台中院檢的公務車。記者曾健祐／攝影
陳政谷的私人Alphard豪車（左），昨晚直接駛入台中地院地下1樓停在候保室門外載人，一旁就是台中院檢的公務車。記者曾健祐／攝影

博弈 洗錢

延伸閱讀

更裁交保兩樣情！涉貪警林明佐坐輪椅叫小黃 陳政谷直奔私人豪車離去

2億交保遭撤！九州陳政谷腳踩黑水鑽LV鞋 踏入中院重開羈押庭

林明佐包尿布坐輪椅、九州陳政谷腳踩LV 中院重開羈押庭結果出爐

涉貪警政監林明佐、九州陳政谷交保被撤銷 今回中院再開庭

相關新聞

特權？「百億賭王」九州總裁交保豪車開進法院載人 中院：維安考量

被外界封為百億賭王、博弈教父的九州集團總裁陳政谷，與前三線二星警政監林明佐，各被檢方起訴洗錢438億元、貪汙4451萬元...

含冤22年…銀行經理諸慶恩被控偽造定存單 高檢撤回上訴無罪確定

巴黎銀行（時為百利達銀行）前經理諸慶恩，被控偽造定存單，遭佳和實業前董事長翁茂鍾追債誣陷，案件上訴三審時諸慶恩含冤病故。...

空軍某聯隊爆綠能貪瀆 彰檢起訴6人最高求刑9年

空軍某聯隊爆發綠能貪瀆案，涉勾結具黑道背景的陳姓綠能掮客，向綠能廠商收賄護航，全案經彰檢偵結，依涉犯貪污治罪條例起訴6人...

男深夜撿手機未即時送警 因「1動作」被判侵占罰6千

許姓男子在新北市萬里區瑪鋉路某店家前地面，拾獲蘇男遺失的一只iPhone手機，許男稱急著拿雞排回家給母親吃，因已是晚上...

男友衝KTV包廂找女友…遇衝突被「抱緊」 遭猛刺數刀臟器外露

高雄羅姓女子和施姓男子去年5月到苓雅區某KTV歡唱，羅女李姓男友發現後，衝到包廂找人，李男和施男爆發爭執，施趁機拿出摺疊...

因未兩段式左轉惹禍 高雄高中生騎腳踏車遭求償68萬

高雄市左營區一名年僅16歲的高中生前年6月騎腳踏車在路口因未兩段式左轉，造成後方駛來的曾姓機車騎士因驚嚇閃避撞上高中生後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。