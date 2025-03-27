男友衝KTV包廂找女友…遇衝突被「抱緊」 遭猛刺數刀臟器外露

高雄羅姓女子和施姓男子去年5月到苓雅區某KTV歡唱，羅女李姓男友發現後，衝到包廂找人，李男和施男爆發爭執，施趁機拿出摺疊刀猛砍李男，李一度休克送醫才撿回一命，高雄地院依殺人未遂罪，判施男5年6月徒刑。可上訴。

判決指出，去年5月11日凌晨，李男發現女友徹夜未歸，透過羅女的手機定位，發現羅女正好在苓雅區某知名KTV歡唱到天亮，李同日清晨衝到KTV包廂找人，當場撞見羅女與施男坐在包廂裡。

李男當場與施男翻臉，並打算將羅女拉出包廂，施男不滿，當場拿出長約14.5公分的摺疊刀猛刺李男，李頭部、胸部有多次外傷，一度失血過多休克，送醫才撿回一命。

施男案發後逃離現場，警方沒多久就循線查緝他到案，檢警偵辦時，他辯稱當時李男以撂人到場，他擔心離不開包廂，才會拿摺疊刀揮舞，本來以為李男會閃開，不是故意要傷人。

但施男說法不被檢方採信，檢察官認為他揮舞方向朝致命位置攻擊，已明顯要致人於死，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

高雄地院審理後，法官發現李男送醫時全身多處刀傷，腹部臟器外露，意識模糊，檢傷級數為第一級，接受緊急手術治療後轉至加護病房，高醫更一度開立病危通知單，可見傷勢之嚴重。