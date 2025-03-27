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因未兩段式左轉惹禍 高雄高中生騎腳踏車遭求償68萬
高雄市左營區一名年僅16歲的高中生前年6月騎腳踏車在路口因未兩段式左轉，造成後方駛來的曾姓機車騎士因驚嚇閃避撞上高中生後摔車，手臂粉碎性骨折，憤而提告高中生及其父母求償68萬餘元，橋頭地院法官審理判准高中生有過失，應賠償26萬餘元。
判決書指出，這名16歲高中生前年6月19日下午5時許騎著腳踏車在行經左營區文強路與重化街口時，未兩段式左轉，造成同向騎機車的曾姓騎士見狀閃煞倒地滑行，右手尺骨粉碎性骨折，因此向高中生求償30萬元精神撫慰金、18萬元不能工作損失等共68萬餘元。
曾姓騎士主張，他因為車禍就支出了11萬餘元的醫療費，因右手粉碎性骨折，還到高雄榮總接受鋼板固定手術，期間一個月需要看護幫忙洗澡、餵食，雖是由家人照顧，但要求高中生應依看護費每天3千元，共賠償9萬元看護費，以及車禍後半年無法工作損失，以每月3萬元薪資算，總共約18萬元，還有精神賠償30萬元。
高中生主張，騎士在車禍前一天就已經離職，因此車禍發生當下就已經沒有工作，無論之後騎士謀職是否順利、何時可再就職、日後職務為何、薪資多少都還不知道，就不應該要求賠假設性的不利益，並主張騎士要求的精神賠償過高。
法官勘驗路口監視器，錄下高中生當時騎腳踏車由文強路外側車道由北往南騎行，到路口黃網線上以平衡方式停等，約2秒後向左準備穿越路口，此時曾姓騎士騎機車沿文強路內側車道駛來，約1秒後就撞上倒地滑行，高中生也因被撞而倒地。
法官認為，高中生的確有過失，而高中生的父母為高中生的法定代理人，因此需連帶負損害賠償責任。再審酌雙方過失情節、雙方違反道路交通安全規則程度等情況，認定高中生應該負7成責任，騎士要負3成過失責任，因此判騎士得請求賠償金額26萬1313元，全案仍可上訴。
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