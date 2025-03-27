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工人施工死亡家屬申請職災 老闆竟提告向家人索賠百萬…判決結果曝

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓男子施工時意外死亡，雇用陳男的工程行跟陳男父母以400萬元和解，但要求陳男家屬不得再提告求償，事後陳男家屬獲勞保局核發105萬元職災補償，因陳男未投保職災險，勞保局轉向工程行求償，工程行不服，向家屬提告求償，但法官認為，工程行違法未替勞工加保在先，判家屬免賠。

2023年8月23日，陳姓男子到鳥松區某寺廟工作時，突然從A字鋁梯上跌落，造成多處肋骨骨折併血胸致死，陳男任職的工程行和承包商與陳妻和陳母達成協議，賠償400萬元換取和解，家屬也同意拋棄一切民、刑事、行政及其他法律上可主張的請求權與權利。

陳男家屬拿到賠償金後，另外向勞保局申請職業災害補償金，勞保局最後核發105萬餘元，另發現工程行沒有幫陳男投保，因此轉向工程行索討這筆費用。

工程行不滿，認為他們已賠錢給家屬並達成協議，家屬不應該再向勞保局申請補償金，因此提告要求家屬從拿到的400萬元賠償金中，返還105萬元。

高雄地方法院審理時，家屬認為，他們只是依法領取職災給付，並沒有重覆請領，是工程行沒有幫陳男投保，才會被勞保局追償費用。

法官認為，災保法雖允許雇主就已給予職災補償者，可抵充金額請求其返還，但前提是雇主得依法為勞工投保職災險，工程行違法未替受雇者加保，依法不應向家屬要求返還，判工程行敗訴，可上訴。

陳姓工人施工死亡，老闆雖與家人和解，但發現家人申請職災後，竟提告索賠，法院認為是雇主未投保在先，判家屬免賠。聯合報系資料照片
陳姓工人施工死亡，老闆雖與家人和解，但發現家人申請職災後，竟提告索賠，法院認為是雇主未投保在先，判家屬免賠。聯合報系資料照片

工人 提告 職災 雇主

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