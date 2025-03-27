快訊

全球首例！義大利頁報發行AI報紙 挑戰新聞倫理掀業界疑慮

台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

影／慈濟外包工程…她從鷹架跌落變植物人 家屬哭喊慈濟未做好照顧責任

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

55歲的武美珠前年5月在花蓮擔任模板工，到慈濟旗下協力志業公司外包的食品工廠二期新建工程工作，不慎從二樓鷹架跌落地面傷勢嚴重，5天後突發腦中風成為植物人。家屬今淚控慈濟未善盡照顧傷者責任，北上慈濟基金會要求證嚴上人重視，慈濟基金會對此尚無回應。

對此，協力志業公司發表聲明表示，武美珠受雇於北昌營造的下包商立統公司，工傷發生後，公司基於業主立場，已支付130萬元補償金，並依約每月提供至少1萬元補助。慈濟基金會僅派志工出面接下陳情，基金會無人回應。

傷者大女兒劉雪娥和小女兒劉薔蓁表示，母親的醫療與照護費用累積已超過80萬元，每月養護中心費用約5萬元，但姐妹倆各自有家庭與孩子要照顧，經濟壓力難以承受。歷經多次協調，去年10月花蓮縣政府促成勞資和解，協力志業等支付200萬元賠償，並承諾每月提供1至3萬元照護補助。然而和解書簽署後，協力志業態度驟變，僅支付最低金額1萬元，家屬感到被欺瞞。

無助的姐妹倆決定今北上慈濟台北慈善事業基金會陳情，希望慈濟創辦人證嚴上人為母親主持公道。她們表示，慈濟參與眾多建設，應深知工地工作的危險性，卻未確保工人的基本安全，事發後更未主動關心受害者。傷者是因為在慈濟關係企業的工地受傷成為植物人，不是來求施捨，而是希望慈濟展現應有社會責任。

工傷協會祕書長利梅菊指出，協力志業與慈濟關係明顯存在，慈濟一貫人傷我痛、人苦我悲自勉，呼籲慈濟出面並要求慈濟要把關旗下的工安監督、工傷處理制度、落實社會責任。

武美珠5天後突發腦中風成為植物人。家屬今淚控慈濟未善盡照顧傷者責任，北上慈濟基金會要求證嚴上人重視。記者李定宇／攝影
武美珠5天後突發腦中風成為植物人。家屬今淚控慈濟未善盡照顧傷者責任，北上慈濟基金會要求證嚴上人重視。記者李定宇／攝影
武美珠5天後突發腦中風成為植物人。家屬今淚控慈濟未善盡照顧傷者責任，北上慈濟基金會要求證嚴上人重視。記者李定宇／攝影
武美珠5天後突發腦中風成為植物人。家屬今淚控慈濟未善盡照顧傷者責任，北上慈濟基金會要求證嚴上人重視。記者李定宇／攝影

工安 慈濟 植物人 花蓮縣政府

延伸閱讀

三月媽祖遶境將展開 台中慈濟醫師提醒保健4重點

慈濟捐建「楠西震災慈濟大愛屋」今與市府簽約先建90戶

0121地震台南災損 慈濟捐建楠西區大愛屋90戶

慈濟：從未指示要求慈濟人不得行使選舉罷免權

相關新聞

影／慈濟外包工程…她從鷹架跌落變植物人 家屬哭喊慈濟未做好照顧責任

55歲的武美珠前年5月在花蓮擔任模板工，到慈濟旗下協力志業公司外包的食品工廠二期新建工程工作，不慎從二樓鷹架跌落地面傷勢...

Andy老師遭家寧一家坑上億？檢調釐清影片分潤 稅務機關也將查稅

百萬YT網紅Andy老師（王崇睿）去年與家寧分手，Andy本月爆料指出，家寧一家人的一連串作為，讓他失去頻道的經營權，並...

銀行經理諸慶恩死亡22年後平冤 最高檢察署：實現正義

富商翁茂鍾「贈衫案」衍生銀行經理諸慶恩被控偽造定存單冤案，開啟史上法律程序上最複雜的死亡被告平冤先例，歷經再審、非常上訴...

Andy老師控被坑上億…家寧全家要被查稅？國稅局新莊所這樣說

百萬YT網紅Andy老師（王崇睿）去年與家寧分手，Andy本月爆料指出，家寧一家人的一連串作為，讓他失去頻道的經營權，並...

禁藥「硃砂」釀台中前議長一家中毒 盛唐中醫師二審獲輕判5年

台中盛唐、九褔中醫5年前使用禁藥「硃砂」、「鉛丹」釀250人吃下肚、近40人中毒，包括前議長張宏年一家都受害，台中地院前...

斗六公園淪為「賭場」被抓還抗拒 年輕警察1句話賭客全住嘴

雲林縣斗六市受天宮前公園，是市區重要休憩地，最近常有民眾聚賭、喝酒喧鬧，使原本美麗的綠園變得髒亂吵雜，鄰近居民怨聲四起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。