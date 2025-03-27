影／慈濟外包工程…她從鷹架跌落變植物人 家屬哭喊慈濟未做好照顧責任

55歲的武美珠前年5月在花蓮擔任模板工，到慈濟旗下協力志業公司外包的食品工廠二期新建工程工作，不慎從二樓鷹架跌落地面傷勢嚴重，5天後突發腦中風成為植物人。家屬今淚控慈濟未善盡照顧傷者責任，北上慈濟基金會要求證嚴上人重視，慈濟基金會對此尚無回應。

對此，協力志業公司發表聲明表示，武美珠受雇於北昌營造的下包商立統公司，工傷發生後，公司基於業主立場，已支付130萬元補償金，並依約每月提供至少1萬元補助。慈濟基金會僅派志工出面接下陳情，基金會無人回應。

傷者大女兒劉雪娥和小女兒劉薔蓁表示，母親的醫療與照護費用累積已超過80萬元，每月養護中心費用約5萬元，但姐妹倆各自有家庭與孩子要照顧，經濟壓力難以承受。歷經多次協調，去年10月花蓮縣政府促成勞資和解，協力志業等支付200萬元賠償，並承諾每月提供1至3萬元照護補助。然而和解書簽署後，協力志業態度驟變，僅支付最低金額1萬元，家屬感到被欺瞞。

無助的姐妹倆決定今北上慈濟台北慈善事業基金會陳情，希望慈濟創辦人證嚴上人為母親主持公道。她們表示，慈濟參與眾多建設，應深知工地工作的危險性，卻未確保工人的基本安全，事發後更未主動關心受害者。傷者是因為在慈濟關係企業的工地受傷成為植物人，不是來求施捨，而是希望慈濟展現應有社會責任。