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Andy老師控被坑上億…家寧全家要被查稅？國稅局新莊所這樣說
百萬YT網紅Andy老師（王崇睿）去年與家寧分手，Andy本月爆料指出，家寧一家人的一連串作為，讓他失去頻道的經營權，並直接將10年來的努力整碗端走，Andy昨天赴調查局北機站檢舉家寧涉及逃漏稅。財政部國稅局新莊稽徵所也接獲相關檢舉，新莊所表示，已進入司法調查，細節不便透露。
據了解，北機站要先釐清YT是如何以點閱率計算分潤，制度是如何規定？王崇睿又是如何收費？待基本問題釐清後，若張家寧家族真有涉及逃漏稅，辦案會先計算金額，之後才會進一步有偵查行動，目前尚未有約談計畫。
至於日後的查稅流程，新莊稽徵所表示，已通知該公司補充相關資料，後續再啟動調查，至於相關細節，因已進入司法調查階段，細節不便透漏。
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