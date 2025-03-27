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禁藥「硃砂」釀台中前議長一家中毒 盛唐中醫師二審獲輕判5年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中盛唐、九褔中醫5年前使用禁藥「硃砂」、「鉛丹」釀250人吃下肚、近40人中毒，包括前議長張宏年一家都受害，台中地院前年一審藥事法重判盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）、九福醫師洪彰宏及中藥商歐國樑6年至7年6月不等，台中高分院今撤銷改判4年2月至6年不等，仍可上訴。

台中地院一審2023年9月15日宣判，依1064個供應、調劑禁藥及偽造文書罪判呂志霖7年6月，依100個販賣禁藥罪、販賣禁藥致重傷罪等判洪彰宏7年2月，依10個製造禁藥罪、販賣禁藥致重傷罪等判歐國樑6年，欣隆藥業判罰金80萬元。

台中高分院二審今撤銷原判決，改234個藥事法等罪判呂志霖5年、2年，2年部分得易服勞役，偽造文書部分駁回，依販賣禁藥致重傷罪等判洪彰宏6年，依9個販賣、製造禁藥等罪判歐國樑4年2月、3月，3月部分得易科罰金，欣隆藥業判罰金70萬元。

二審審判長張國忠宣判後說明理由，表示鉛丹、硃砂均被列禁藥，撤銷原判決是考量歐國樑將鉛丹入硃砂的販賣給2名醫師的過失行為，部分與製造販賣有行為吸收，且歐過失和患者中毒無因果關係。

張國忠說，一審是以患者就診次數論罪，但二審考量患者就醫可預見若非痊癒會繼續看診，是接續行為，應論接續犯，且呂、洪製造販賣禁藥與過失傷害有想像競合；受命法官李雅俐解釋，二審就呂志霖罪數降低，是改以患者就診次數論罪，量刑也審酌呂再向部分被害人賠償調解。

檢方起訴指出，衛生署1991年公告不得使用硃砂、鉛丹製口服藥，2005年公告硃砂為禁藥，從病例發現有250人、1157人次服用盛唐、九褔開立摻有硃砂、鉛丹的中藥，患者介於5歲至80歲間。

ㄧ審認為，歐國樑、洪彰宏2016年起共同製造含硃砂的偽藥「珍珠五寶粉」，洪分裝成每小瓶6000元賣給患者。兩人2018年起因疏失，誤將「鉛丹」當成「硃砂」，而把鉛丹摻入珍珠五寶粉持續買給患者，造成辜姓患者重傷、多人鉛中毒。

呂志霖則是在大陸習得的「朱代粉」用於治療鎮靜、安神的藥效有限，為解決病患的失眠症，2017年向歐國樑買一斤硃砂，遇有嚴重失眠、需安神患者，就改以硃砂入藥，取代朱代粉功效，後同樣因歐誤將鉛丹當成硃砂賣給呂，呂持續開給患者釀鉛中毒。

盛唐中醫師呂志霖（原名呂世明，前方）使用禁藥硃砂釀上百人中毒，一審被判刑7年6月徒刑，二審撤銷改判5年、2年。圖／報系資料照
盛唐中醫師呂志霖（原名呂世明，前方）使用禁藥硃砂釀上百人中毒，一審被判刑7年6月徒刑，二審撤銷改判5年、2年。圖／報系資料照

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