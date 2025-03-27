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斗六公園淪為「賭場」被抓還抗拒 年輕警察1句話賭客全住嘴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市受天宮前公園，是市區重要休憩地，最近常有民眾聚賭、喝酒喧鬧，使原本美麗的綠園變得髒亂吵雜，鄰近居民怨聲四起，警方昨天獲報前往取締查獲賭具和賭金，賭客不服還抗拒引來一陣吵鬧，因現場靠近兒童繪本館和學校，爭吵間警察回了一句「教歹囡仔大細還敢大聲」，此言一出才獲化解紛爭，將4名賭客送辦。

位於斗六市受天宮附近的莊敬路公園，占地廣闊，園內花木扶疏是市區重要休閒綠地，尤其公園靠近兒童繪本館和小學，每天路過公園的學生多，最近園內卻出現有人聚賭，甚至喝酒嬉鬧，大人聚集又酒又賭，成了學生壞榜樣，引來非議，鄰近居民也感不滿，紛紛向警方檢舉。

斗六分局獲報公園內又有賭博，員警即前往取締，一舉查獲賴男、張男、鄭男及張女等4人，以撲克牌「十三支」賭博財物，當場查獲撲克牌、賭資4305元，起先有人辯稱他們只是休閒性質並非聚賭，賭客不服取締引來爭吵，現場也引來路人圍觀，經一番理論，警方仍將4人依賭博罪移送法辦。

事後，有旁觀的民眾對警察取締過程有感而發，即在網路貼文表達看法，網友說，平時受天宮前公園，總有一堆人喝酒、聚賭、亂丟垃圾，卻不見取締，當時他好路過，被公園內傳來爭吵聲吸引，上前一看，原來是一群聚賭的人被抓，不服取締還在和員警爭吵，看現場鈔票一大把，賭資也不少，想必賭得不小。

網友說，說真的，如果老人家玩象棋賭一局50元，輸贏不多，也不喝酒不亂丟垃圾不影響別人，應也無傷大雅。聽到賭客不服取締爭吵時，員警的一段話「公園裡小孩這麼多，已告訴你們很多次了，不要再這邊聚賭『教歹囡仔大細』，還在這邊大小聲」，讓他深思了許久，若年輕員警每個都能如此主動取締而非民眾檢舉，台灣應該還有希望吧！此貼文也引來不少回響和認同。

斗六分局長張澤銘表示，公園是休閒公共場所，為維護公園環境及秩序，警方將持續加強取締，以杜絕賭博歪風入侵公園，還給民眾清靜安寧的休閒空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

網友目睹警方取締過程，有感而發貼文獲回響。記者蔡維斌／翻攝
網友目睹警方取締過程，有感而發貼文獲回響。記者蔡維斌／翻攝
警方當場查獲賭具和賭資，但賭客仍不服取引發爭吵。記者蔡維斌／翻攝
警方當場查獲賭具和賭資，但賭客仍不服取引發爭吵。記者蔡維斌／翻攝
斗六市區公園民眾聚賭，警方取締賭客不服，還引發爭吵。記者蔡維斌／翻攝
斗六市區公園民眾聚賭，警方取締賭客不服，還引發爭吵。記者蔡維斌／翻攝

斗六 賭博

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