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驗出含蘇丹紅還硬把庫存出售…雲林這廠長遭起訴 公司被求10倍重罰

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮一家食品公司去年間被查獲辣椒粉蘇丹紅，盡管公司接獲檢驗報告，林姓負責人還硬把庫存所剩含蘇丹紅的7千多公斤辣椒粉加工以百餘萬元賣出，案經雲林地檢署偵查終結，今天依食品安全衛生管理法起訴林，同時也將依同法對所屬公司科以10倍以下罰鍰。

檢方指出，42歲的林姓男子，為北港鎮一家食品公司負責人兼廠長，從事農產品加工、製粉、調味品製造及批發，其中也加工調配生產辣椒粉，此外也負責販賣、輸入及輸出。林涉嫌於111年2月間，以公司名義從大陸地區輸入1萬4000公斤辣椒粉，經乾燥、過篩等製程後，包裝為「三X朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商。

林姓廠長也明知大陸地區輸入的辣椒粉含有非屬我國法規可添加物「蘇丹紅色素3號」，於112年5月將該批「朝天椒辣椒粉」送國際檢測科技公司檢驗，果然檢出含有「蘇丹紅」，不料，林在收到檢驗報告後，明知其這批辣椒粉含有「蘇丹紅」，竟指示不知情員工，將剩餘的7663.2公斤辣椒粉製成「三X朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商及消費者，銷售金額達125萬7530元。

雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮雲林縣調查站、保七總隊第三隊共同偵辦，今天偵結依食安法對這家公司及林姓負責人起訴。

雲林縣北港鎮一家食品公司涉販售含蘇丹紅辣椒粉，明知且驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，今被起訴。圖／雲林地檢署提供
雲林縣北港鎮一家食品公司涉販售含蘇丹紅辣椒粉，明知且驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，今被起訴。圖／雲林地檢署提供
雲林縣北港鎮一家食品公司涉販售含蘇丹紅辣椒粉，明知且驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，今被起訴。圖／雲林地檢署提供
雲林縣北港鎮一家食品公司涉販售含蘇丹紅辣椒粉，明知且驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，今被起訴。圖／雲林地檢署提供

蘇丹紅 辣椒粉 雲林

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