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統促黨幹部、台商助陸統戰 遇「共諜殺手」3人都有罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟，遭控被中國大陸統戰部門吸收，在台灣協助陸方發展組織，去年5月高雄高分檢指揮搜索，朱、江及另名台商溫瓏被檢方聲押禁見獲准，檢方將3人依違反國家安全法起訴，高雄高分院今宣判，判江1年、朱6月、溫10月有期徒刑。可上訴。

溫瓏長年在中國投資，被統戰部門吸收後，2016年至2019年間，多次在兩岸媒體發表評論，呼籲並支持台灣人前往大陸工作；朱新瑜、江瓊麟則為退役校級軍官，均為統促黨世忠黨部幹部。

溫男透過關係認識朱新瑜、江瓊麟兩人後，邀請朱、江前往中國大陸旅遊，全程免費招待，並與對岸統戰高層人員見面，允諾回台後藉由人脈、私人情誼，吸收軍中現役或退役軍官為對岸工作。

檢調布線多年，因國安法發展組織罪移往二審管轄，去年5月間，高雄高分檢檢察官陳俊宏接手承辦，見時機成熟指揮調查局國安站收網，複訊後認為溫等3人涉案情節重大，並有串證、逃亡之虞，聲請法院羈押禁見獲准。

當時承辦此案的檢察官陳俊宏，為地檢署升上二審的「二專生」，陳在二審檢任內偵結多起「共諜案」，起訴多名現、退役軍官及民間人士，堪稱「共諜殺手」。

溫瓏等人雖坦承與統戰人員接觸，但未替對方吸收成員或蒐集情資，否認犯法，不過檢調手中掌握3人接受統戰部門指示的關鍵證據。本案歷經3個多月調查，高雄高分檢偵結，依涉嫌違反國安法，將溫等3人提起公訴。

高雄高分院今宣判，合議庭採認檢方證據，依修正前國家安全規定，朱新瑜判6月有期徒刑，併科罰金5萬元，得易科罰金。江瓊麟則依違反修正前國家安全法，處有期徒刑1年，溫瓏則判有期徒刑10月。3人僅朱新瑜可免坐牢，其餘兩人均須入監。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

共諜 國安法 統促黨 統戰

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