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Andy老師遭家寧一家坑上億？檢調釐清影片分潤 稅務機關也將查稅

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

百萬YT網紅Andy老師（王崇睿）去年與家寧分手，Andy本月爆料指出，家寧一家人的一連串作為，讓他失去頻道的經營權，並直接將10年來的努力整碗端走，Andy昨天赴調查局北機站檢舉家寧涉及逃漏稅，據了解，北機站要先釐清YT是如何以點閱率計算分潤，制度是如何規定？王崇睿又是如何收費？待基本問題釐清後，若張家寧家族真有涉及逃漏稅，辦案會先計算金額，之後才會進一步有偵查行動，目前尚未有約談計畫。此外，財政部北區國稅局新莊稽徵所也接獲相關檢舉，將立案展開調查。

眾量級」Andy老師公開指控，前女友張家寧1家將其10年心血佔為己有，且頻道營收超過億元，但他僅分得600多萬元。更稱大部分收入未匯入公司帳戶，而是進入家寧父母的個人外幣帳戶，家寧一家涉嫌逃漏稅。

王崇睿昨天在律師陪同下，抱著一大疊帳務金流資料，前往北機組說明案情，王男指控，家寧母親曾淑慧2018年借用他名義成立「群海娛樂股份有限公司」，卻自行決定股權分配，自己僅分得25%股份，該頻道10年以來，分潤超過1億元，但他僅拿到600餘萬元。曾淑慧還用用個人名義註冊「眾量級」商標，懷疑有預謀將收益占為己有

王崇睿與家寧合力經營YouTube長達10年，累積百萬粉絲，猶如「台版老高與小茉」，但兩人手後因Andy不滿心血被整碗拿走，直接在個人頻道開撕家寧一家人，引發軒然大波。

百萬YouTuber網紅Andy老師昨赴調查局北機站檢舉前女友家寧一家人涉及逃稅。圖／報系資料照
百萬YouTuber網紅Andy老師昨赴調查局北機站檢舉前女友家寧一家人涉及逃稅。圖／報系資料照

Andy YouTuber 家寧 眾量級 頻道

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