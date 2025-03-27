檢調出手！Andy老師控家寧全家坑上億 昨赴北機站接受調查

百萬YouTuber網紅Andy老師（右）日前在律師陪同下到林口分局作筆錄。本報資料照

Andy老師多次指控，他與前女友家寧共同經營10年的Youtube頻道、擁有2百萬訂閱的「眾量級」，10年來頻道總收益達一億元，卻遭家寧全家奪走，包括新北檢與財政部國稅局新莊稽徵所都接到熱心網民檢舉，其中新北檢已經分案調查家寧一家是否違反稅捐稽徵法，據了解，昨天Andy老師攜帶Youtube頻道分潤收益等資料，前往調查局北機站接受調查。

Andy老師在本月11日以影片開撕家寧，他指控，「眾量級CROWD」頻道被女方媽媽註冊商標，10年來他都領固定薪資，從2016年創立頻道以來，2019年前7個月只能領月薪3萬，2019年7月才開始領月薪5萬5千元，且經營10年的頻道已經不是自己的了，因為家寧媽媽在2018年8月成立「群海娛樂股份有限公司」。

據了解，昨天Andy老師在律師陪同下，在北機站接受調查數個小時，若依照Andy老師的指控，家寧母親可能涉及的不只是稅捐稽徵法，甚至公司法、商業會計法及詐欺等，都有可能。