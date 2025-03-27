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警局前潑8.5公升汽油燒死人 囂張男二審仍逃死判無期

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

雲林黃姓男子因「刺青」一事找杜姓男子理論，囂張在台中第四分局前方朝杜潑8.5公升汽油縱火燒死他，家屬淚求法院判死刑，檢察官也痛批黃目無法紀到極點；台中地院一審國民法庭依殺人罪判黃無期徒刑，台中高分院二審今上午宣判駁回，仍可上訴。

檢方起訴指出，黃男（30歲）2023年7月24日在雲林要載母親就醫，臨時被杜男叫來台中，就黃弟找杜刺青是否完成一事談判，黃認為杜挑撥他們兄弟感情，當天到台中第四分局大門口前赴約，一下車就朝杜潑8.5公升汽油引燃，害杜嚴重燒燙傷慘死。

中院一審國民法庭時，杜男的姊姊悲喚弟弟名字問「你明明這麼年輕，就這樣走了」，更憤怒質問黃男「你在警察局門口殺人，到底有多無視法律、泯滅人性」、「至今到底有無悔意？」向法官、國民法官求處判黃男死刑。

公訴檢察官也提示杜男當下受傷照片，可見他遇害痛苦抱頭赤裸坐在地上，皮膚被燒到猶如披掛身上垂落的一張破布，痛斥黃男行為簡直殘虐，還在警局前縱火，目無法紀到了極點，鑑定認為黃有反社會、邊緣性人格，欠缺減刑因子，建請法院判他無期徒刑，褫奪公權終身。

黃男犯後雖被羈押但未禁見，家屬至法院一審開庭前都未收到他一句道歉，直到辯論終結後，黃才提出一張手寫信，表示自己衝動釀社會恐慌、對不起家屬，稱無能力賠償，但向菩薩發願吃素、念經，還要記者「報導力道小一點」，以免家屬更傷心。

中院一審審酌，黃男和與死者是朋友無恩怨，僅因黃介紹弟弟給死者刺青，就有關黃弟是否已完成刺青一事，黃認為死者和他弟弟說法不一要理論，就潑油縱火燒死人，手段殘忍、嚴重危害治安，依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。

黃男當時在台中市警局第四分局大門前，朝杜男潑8.5公升汽油引燃燒死對方。圖／報系資料照
黃男當時在台中市警局第四分局大門前，朝杜男潑8.5公升汽油引燃燒死對方。圖／報系資料照

國民法官 殺人 縱火

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