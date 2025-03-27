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「威武部隊」退伍工兵躲勒戒沒空教召 法官加判2月刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍步兵206旅工兵退伍的張姓男子，原應去年8月中旬前往桃園蘆竹外社國小參加教育召集訓練，卻因需要勒戒遭通緝，根本沒空去報到，桃園地院進行簡易判決，依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日，將張判2月刑，得易科6萬元，可上訴。

犯罪事實指出，27歲張男為桃園市後備指揮部所屬後備軍人，2024年7月間，後指部核發召集編號精誠甲字230308號教育召集令，被選中的退伍8年內後備軍人應於同年8月19日前往蘆竹區的外社國小報到。

當兵時在陸軍六軍團步兵206旅隊名「威武部隊」工兵連退伍的張男，也在這次的召集名冊中，且後指部早於報到前1個月，也就是同年7月8日將教召令送到張居住的八德區戶籍地，由張妻代為簽收後轉交。

詎料，張男明知收到教育訓練召集令後，應於規定時間到指定的地點，向指定部隊報到，應受教育召集，竟意圖避免教育召集，屆時未依規定前往完成報到手續而無故逾應召期限2日，案經桃園市後備指揮部函送偵辦。

檢察官去年偵查時，發現張男因販毒等案須服刑2年餘正遭關押中，於是將他借提至桃園監獄方便就近偵查，張於偵查中坦承不諱，佐以張妻於警詢證述情節，召集令收件回執、陸軍步兵第206旅工兵連教召未報到人員名冊、桃園市後備指揮部召集未到人員訪查紀錄表等，被告犯嫌應堪認定。

法官審酌，被告無正當理由，逾期未受教育召集，影響國家對兵員召集制度的運作及兵役有效管理，但被告犯後坦承犯行，態度尚佳，考量被告犯罪動機、目的、手段及被告品行不佳、生活狀況等情狀，量處主文之刑，並諭知得易科罰金。

陸軍步兵206旅工兵連退伍的張姓後備軍人，原應於去年8月中旬前往桃園蘆竹外社國小參加教育召集訓練，當時正因需要勒戒遭通緝，根本沒空去報到，桃園地院進行簡易判決，依意圖避免教育召集，而應受召集，無故逾應召期限2日，判2月，得易科。示意圖／記者林伯東攝影
陸軍步兵206旅工兵連退伍的張姓後備軍人，原應於去年8月中旬前往桃園蘆竹外社國小參加教育召集訓練，當時正因需要勒戒遭通緝，根本沒空去報到，桃園地院進行簡易判決，依意圖避免教育召集，而應受召集，無故逾應召期限2日，判2月，得易科。示意圖／記者林伯東攝影

桃園地院 軍人 陸軍

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