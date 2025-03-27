總統府藏共諜 4軍人收賄賣情報判刑

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影 戍守總統府「天下第一營」憲兵二一一營的賴重宇等三名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪，被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄一八四萬元，四人認罪。台北地方法院昨依貪汙治罪條例、國家安全法分別判刑五年十月至七年，褫奪公權六年；可上訴。

判決指出，已被通緝的黃姓男子被中共吸收，鎖定中士賴重宇及上兵陳文豪，以金錢誘惑拍攝軍中資料，依機敏程度給付報酬。

二○二二年四月起，陳文豪拍攝資通電軍公務祕密文書傳給賴重宇，由賴傳給黃或中共情工人員；陳退伍後，探詢有無同袍願提供情報，被接觸者多拒絕。檢方去年八月搜索約談，查出賴引介學弟黎育爾加入，黎退伍後將工作轉給學弟林裕凱，以同手法拍攝傳送軍事文件，收受賄賂。

檢方調查，賴重宇收賄四十六萬元、陳文豪收賄四十五萬元、黎育爾收賄六十六萬元、林裕凱收賄廿六萬元。四人羈押禁見，坦承因缺錢花用，翻拍機敏文件牟利。

合議庭認為，賴重宇等人受國軍栽培，職司戍衛總統府內勤務及情報機構，均屬極具機敏及重要單位，卻違背職務收賄，竊密內容是國家不對外公開資料，危害國家安全，依法量刑。

賴重宇被判七年最重，黎育爾判六年八月、陳文豪判六年五月、林裕凱判五年十月，四人犯罪所得均沒收。