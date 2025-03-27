維持交保 林明佐、陳政谷加電子腳環

陳政谷（右）昨到台中地院重開羈押庭。記者曾健祐／攝影 刑事局前警政監林明佐被控擔任台中市刑警大隊長時，收賄包庇九州博弈集團總裁陳政谷，本月十八日各獲一二○○萬、二億元交保，檢方抗告。台中高分院昨撤銷發回，台中地方法院開庭維持交保裁定，增加戴電子腳環監控。

台中高分院以陳政谷、林明佐有逃亡、串證之虞，尤其陳財力雄厚，曾想買私人飛機，顯有逃亡海外生活能力，昨撤銷發回。

中院開羈押庭，法官問若施以電子監控有何意見，陳表示不願意，主張無重大嫌疑，怎可無止盡羈押，要求調查檢察官濫權；林說，離開看守所後到醫院檢查，發現神經瘤未完全切除，脊椎液外滲，盼交保繼續治療。

檢察官主張繼續羈押，尤其陳去年落網前逃到高雄市某旅館，距港口僅十幾分鐘路程，且財力雄厚顯有逃亡可能，交保金額和犯罪所得不成比例，就算交保也應施以電子腳環監控。

中院裁定兩人維持原交保金額、限制住居及出境出海，不得與同案證人接觸，並施以電子腳環科技監控八月。