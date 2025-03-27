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檢察官醫院視察 法部次長：20年頭一遭

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

立委吳宗憲（右）說當檢察官20年，從沒聽過有檢察官去正規的醫院「視察」，法務部政務次長徐錫祥也證實「過去20年沒有」。記者王宏舜／攝影
立委吳宗憲（右）說當檢察官20年，從沒聽過有檢察官去正規的醫院「視察」，法務部政務次長徐錫祥也證實「過去20年沒有」。記者王宏舜／攝影
台北地檢署檢察官林俊言偵辦京華城案，赴醫院就訊威京集團總裁沈慶京，立委吳宗憲昨在立法院質詢是訊問或視察？法務部次長徐錫祥說，一次訊問、一次視察，律師均在場；吳說，當廿年檢察官，從沒聽過檢察官去醫院視察，徐證實「過去廿年沒有」。

北檢去年十二月廿六日起訴柯文哲等十一人。徐錫祥表示，林俊言去年十月十一日去醫院訊問沈慶京做筆錄，同月十四日則是視察，兩次律師都在場；吳宗憲說，他當廿年檢察官，從沒聽過有檢察官去正規的醫院視察，北檢去年十月廿二日新聞稿和本月十二日說法不一。

徐錫祥證實過去廿年沒有檢察官去醫院視察。吳宗憲說，視察是指處所是否適合在押被告、人性尊嚴是否受到侵害，與做筆錄完全不一樣，高度爭議案件更容易發生糾紛，「檢察官千萬不能為了辦案升遷、成就感而違反程序」，要求法務部注意，訊問也應全程錄音錄影，因有檢察官濫用「就訊」，導致司法不受信任。

林俊言辦案方式接連引發質疑。民眾黨前主席柯文哲指林說他的隨身碟內有不雅影片，他差點被唬；都市發展局前局長黃景茂指林拿前副市長彭振聲、都委會前執秘邵琇珮的文件要他認罪。

立委翁曉玲昨質詢，前總統陳水扁參加民眾黨前主席柯文哲父親告別式，司法院、法務部有何感想？司法院副秘書長王梅英說，法官個案，行政端不便表示意見。翁指陳的案件至今停審，從個案可知陳的身體很好卻沒開庭，這涉及法官是否失職、司法體系是否公正獨立。

司法院 柯文哲 檢察官

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