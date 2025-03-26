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更裁交保兩樣情！涉貪警林明佐坐輪椅叫小黃 陳政谷直奔私人豪車離去

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙4451萬元。2人上周各獲1200萬元、2億元交保，今被台中高分院撤銷，中院今重開羈押庭，維持原裁定但命需戴電子腳環監控。

台中地院今下午4點重開羈押庭，由受命法官傅可晴前後訊問陳政谷、林明佐，陳政谷腳踩黑白相間、鞋緣鑲有黑色水鑽的LV高價鞋到庭，林明佐則坐在輪椅由律師幫推，頭戴NIKE鴨舌帽一襲黑，消瘦進入法庭。

法院今下午接近7點評議結束，裁定陳政谷維持2億元交保，限制住居出境出海，施以電子腳環科技監控8月；林明佐維持1200萬元交保，限制住居出境出海，施以電子腳環科技監控8月，可抗告。

中院今下午8點半多先替陳政谷安裝完畢電子腳環，陳的私人ALPHARD豪車開入台中地院地下室通道，陳一從拘留室步出就馬上上車離去；林明佐則因需要坐輪椅，由律師幫叫計程車後，同樣開下車道，晚間9點多將林明佐載往限制住居處所。

林明佐左腳戴電子腳環（紅圈）上計程車離去。記者曾健祐／攝影
林明佐左腳戴電子腳環（紅圈）上計程車離去。記者曾健祐／攝影

林明佐左腳戴電子腳環（紅圈）上計程車離去。記者曾健祐／攝影
林明佐左腳戴電子腳環（紅圈）上計程車離去。記者曾健祐／攝影

洗錢 貪汙

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