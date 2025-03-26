「小翁立友」遭騙出國拘禁詐騙園區 涉嫌男子5萬元交保
有「小翁立友」稱號的台灣商演歌手陳康岳，去年遭騙到緬甸詐騙園區。陳姓男子被指控誘騙陳康岳等人出國，經檢警偵辦，檢方今天諭知以新台幣5萬元交保。
台中地檢署今天表示，陳姓被告涉犯人口販運防制法，今天經檢察官複訊後，諭知以5萬元交保，並擴大追查涉案情形及釐清是否有其他共犯。
來自台中的商演歌手陳康岳，去年9月赴泰國後失蹤，家人事後才輾轉得知，陳康岳在抵泰後被載往位於泰緬邊境的詐騙園區軟禁，陳康岳曾透過友人向台灣媒體表示自己行動被控制，業績未達標會被電擊毆打。
由於今年初中國演員王星，經過泰國遭拐騙到緬甸詐騙園區的新聞發酵，泰國強力打詐，陸續有各國受困詐騙園區的人獲釋。
陳康岳與其他台灣籍被害人，今年3月中旬自行從詐騙園區脫困抵達曼谷，接著被送至泰國移民局收容所，後續順利搭機返台。
據了解，被指控詐騙陳康岳前往泰國的陳男，日前被台中警方逮捕，陳男涉嫌誘騙10多名被害人出國後，再轉賣人蛇集團，全案警詢後今天將陳男移送台中地檢署偵辦。
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