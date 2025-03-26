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2億交保遭撤！九州陳政谷腳踩黑水鑽LV鞋 踏入中院重開羈押庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙4451萬元；台中地院上周裁定林、陳各1200萬元、2億元交保今被台中高分院撤銷，中院今下午4點重開羈押庭，評議超過2個小時尚無結果。

台中地院今下午4點重開羈押庭，由受命法官傅可晴前後訊問陳政谷、林明佐，陳政谷腳踩黑白相間、鞋緣鑲有黑色水鑽的LV高價鞋到庭，林明佐則坐在輪椅由律師幫推，頭戴NIKE鴨舌帽一襲黑，消瘦進入法庭。

陳政谷辯護人、律師李斌表示，檢方起訴犯罪所得438億元是嚴重偏離事實，其中包括代收代包括星城online、老子有錢等手遊等，檢方都沒有扣除，連同其餘款項都攏統一概算入，顯然是過度膨脹、包裝，內容也有前後矛盾、嚴重誤會。

李斌說，陳政谷在一審審理時已被羈押6個多月，9個月在押期將於5月22日屆滿，剩下短短2個多月，他們何不希望法院快點進入審理程序、傳喚證人交互詰問。

李斌說，至今尚未審理並非陳政谷造成，檢方卻以交保有串證之虞，這種訴訟上不利益不能歸咎到陳身上，痛批本案檢方起訴證據薄弱、有重大瑕疵，且陳政谷一項主張無罪，為了勇於面對、捍衛清白，還要揭穿檢警濫權偵查起訴，絕對不會逃亡。

檢察官張時嘉反批，今延押庭並非實質辯論，陳政谷嫌疑重大，其辯護人卻用錯誤解讀卷證、汙衊檢察官，起訴犯罪所得438億元是檢警反覆推敲所得，已排除合法款項，要辯護人不要一再誤導大眾，另對於辯護人忽視合法扣押、搜索等程序，表示遺憾。

張時嘉也說，陳政谷去年落網前逃到高雄前鎮旅館，距離港口僅10幾分鐘路程，且他財力雄厚顯有逃亡可能；檢察官陳怡廷也說，中院命陳政谷2億元交保與其犯罪所得438億元不符比例，應施以電子腳鐐監控；主任檢察官鄭珮琪主張，陳有高度串證之虞，有延押必要性。

法官傅可晴詢問陳政谷若施以電子監控意見為何，陳堅決表示「我不願意」，並主張自己無重大嫌疑，怎可無止盡羈押，還要求調查檢察官張時嘉違法登錄、濫權調查，自己若願意繼續被羈押，也是要反應台灣司法的不公，現場也有旁聽媒體等等。

法官傅可晴多次制止他，要陳就問題回答，陳一度不願停止，傅最後提高聲量說「請針對我的程序回答」、「請尊重的我法庭」，陳才停止陳述。

陳政谷（右）今下午到台中地院重開羈押庭。記者曾健祐／攝影
陳政谷（右）今下午到台中地院重開羈押庭。記者曾健祐／攝影

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