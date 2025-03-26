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六軍團前上尉涉貪逃菲5年遣返 法院認證會逃亡今收押
陸軍六軍團前上尉軍官李振育涉貪，將軍方土地出租詐領388萬元，犯後遠遁菲律賓，2年前台菲合作逮到他，昨自菲押解返台歸案，桃園地檢署檢察官複訊後，深夜向法院聲押，桃園地院今午開庭，認為他在台無親屬有逃亡之虞，諭令收押。
桃園地院說明，被告李振育訊問後，坦承犯行，且有相關事證可佐，足認其涉犯貪污治罪條例第5條第1項利用職務上機會詐取財物、刑法第216條、第210條及第211條行使偽造私文書、行使偽造公文書等罪的犯罪嫌疑重大。
又被告所犯為最輕本刑7年以上重罪，兼衡以重罪伴隨逃亡的高度風險，且被告當年因本案遭督察室約談後，立刻於2020年3月8日出境至菲律賓，昨天終於遭遣返回台，已有相當時日，被告在偵訊時，也自陳當年出境的目的是因為不敢面對貪污，且在台已無居所及親屬等語，自有事實足認及相當理由認被告有逃亡之虞。
再考量被告所獲利益非少、本案犯罪情節及過程、被害人損害情節，堪認被告所犯行為態樣對社會秩序危害非輕，經衡酌防衛社會安全目的，綜合審酌社會秩序及公共利益等公益考量，與被告人身自由私益及防禦權受限制程度，就目的與手段依比例原則為權衡，認為命被告以具保、責付或限制住居、限制出境、出海等侵害較小手段均不足以防止被告逃亡，而有羈押必要，應自今天起羈押2月。如不服裁定，可於十日內提起抗告。
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