林明佐包尿布坐輪椅、九州陳政谷腳踩LV 中院重開羈押庭結果出爐

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙4451萬元；台中地院上周裁定林、陳各1200萬元、2億元交保，今被台中高分院撤銷，中院今重開羈押庭，由受命法官傅可晴前後訊問，陳政谷腳踩黑白相間、鞋緣鑲有黑色水鑽的LV高價鞋到庭，林明佐則坐在輪椅由律師幫推，頭戴NIKE鴨舌帽一襲黑，消瘦進入法庭。

法院今下午接近7點評議結束，裁定陳政谷維持2億元交保，限制住居出境出海，施以電子腳環科技監控8月；林明佐維持1200萬元交保，限制住居出境出海，施以電子腳環科技監控8月，每周各自向派出所報到，可抗告。

中院下午4點半繼續就林明佐部分開庭，林明佐先是感謝法官讓他交保，表示上周五21日從看守所離開後，就到高雄醫大掛號、昨天做核磁共振，發現神經瘤沒有完全切除，脊椎液也有外滲，希望交保繼續治療維持身體健康。

林辯護人律師宋重和表示，林就醫身體狀況不佳，有繼續在外就醫需要，且高分院發回理由以林明佐居無定所，但林警察大學畢業後從事刑警，多年在各縣市外勤大隊，四處以辦公室為家，其在台中有好友可提供住處，作為限制住居地點。

宋重和也說，林明佐18日經裁定1200萬元交保，但他一介公務員，拖延至期21日才由南部親友共同籌出1200萬元資金，已無其他資產逃亡，目前身體狀況不佳，有失禁需包尿布，若還逃亡讓1200萬元保釋金被沒收，豈不是對不起家人。

宋表示，林希望能養好身體而有餘命將接下來訴訟走完，不最後收到的是「免訴」（被告死亡，法院預知免訴）判決。

檢察官張時嘉、陳怡廷主張，林明佐貪汙4451萬元，其至今沒交代公務員財產來源不明，也有和徐培菁串證可能，應繼續羈押，若交保也應使用電子腳鐐監控。

法官傅可晴詢問林明佐若施以電子監控意見，林表示「我可以接受」，也同意視訊定期報到。