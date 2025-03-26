宜蘭法拍屋遭侵入破壞 行政執行署停拍告發
宜蘭市一棟4層樓建築的頂樓加蓋建物，預計4月1日法拍，但屋主家屬昨天發現被人拆光室內裝潢。法務部行政執行署宜蘭分署獲報後已停拍，交由警方追查擅自拆屋的犯嫌。
宜蘭分署今天指出，陳姓男子因欠繳牌照稅及通行費281筆、個人房屋土地交易所得稅共約新台幣63萬餘元，他所擁有的一處頂樓加蓋建物，位在宜蘭市精華地段，原訂4月1日首拍。
宜蘭分署表示，就在拍賣前夕，陳姓屋主家人昨天路過老家，竟發現鐵皮牆面遭開口，還有工人懸吊物品上樓，驚覺查封建物遭人入侵並拆除，立即通知宜蘭分署，隨後執行官率書記官趕到現場，發現內部隔間遭破壞，且查封封條已不知去向，立即通知轄區警方到場搜證並告發偵辦；另因公告拍賣標的現況已與公告不符，停止建物拍賣。
宜蘭分署表示，查封標的如遭不法破壞，將依法送辦，絕不寬貸；擅自撕毀、污穢、移動封條，可能面臨2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。
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