台南佳興賽鴿會賭金上億元 檢方起訴幹部7人、賭客107人

台南地檢署偵辦佳興賽鴿聯合會涉嫌以賽鴿作為賭博工具營利，去年6月間持搜索票前往該會及負責人等處搜索，查扣大批帳證，包括活期及定存在內賭金帳戶存款達上億元，今依涉賭博及動保法等罪嫌起訴該會黃姓負責人與幹部7人，以及賭客107人。

檢方指出，檢察官因偵辦新世紀賽鴿聯合會涉嫌以賽鴿賭博詐欺案，去年6月間偵結依涉賭博等罪嫌起訴莊姓男子等48人，持續溯源追查，發現台南佳里區佳興賽鴿會也涉嫌以賽鴿作為賭博工具營利。

檢方指揮台南市刑大、新營、永康警分局等成立專案小組持續蒐證，去年6月17日持法院搜索票前往佳興賽鴿聯合會聯合會會址及黃姓負責人住所等處搜索，並扣得大量賽鴿賭博資料及賽鴿賭博賭金帳戶存款1億1081萬餘元，包括活期存款2686萬餘元及定期存款8395萬元，為賽鴿賭博案件類型中查扣最高金額。

檢方指出，賽鴿賭博不但涉犯賭博罪嫌，且若以殘忍淘汰方式殘害幼年賽鴿，也涉及動物保護法刑責，此議題已為國內及國際動物保護團體所關注。