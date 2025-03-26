有人想刺探海巡機密？ 東部分署長證實：官兵未被利誘上鉤

海巡署東部分署今天實施法治教育宣導及提供駐點法律諮詢服務，邀請律師與官兵案例分享。分署長蔡茂埕致詞時證實近期多明官兵遭有心人士試圖刺探公務機密，所幸官兵警覺性高，未被誘惑上鉤。

蔡茂埕指出，這些不明人士藉由融資借貸、LINE、臉書通訊軟體等方式，找尋經濟弱勢官兵下手，以借貸或金錢利誘再刺探官兵單位公務機密，還好官兵都沒有上當，且立即通報單位主管協處。

今天東部分署實施法治教育宣導及提供駐點法律諮詢服務，邀請法扶助基金會執行秘書廖頌熙律師擔任講師，以「康政法紀教育宣導」及「國安洩密案件」為題，講授廉政法規及實際不法案例。

課程中另穿插廉政短片播放及有獎徵答活動，以寓教於樂方式，將預防勝於查處的理念及反貪腐觀念深植參加200多位官兵心中，提升第一線人員法治觀念與風險辨識力，並適時協助官兵解決債務問題，避免衍生機密資料外洩。