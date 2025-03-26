防制「地面師」詐騙 桃檢警聯繫平台啟用

桃園地方檢察署、桃園市政府警察局及地政局，今天共同對外說明並啟用防制「地面師」詐騙聯繫平台，期望透過3方橫向聯繫，有效防堵詐騙集團誘導民眾將不動產設定抵押借款。

桃園地檢署與市警局及地政局，今天在市警局舉辦「打詐儀表板暨地籍異動即時通阻詐」記者會，桃檢表示，有鑒於近來詐取被害人不動產（俗稱地面師）的新興詐騙案件漸增，為防止民眾受害，桃檢希望透過行政程序、刑事偵查資源整合，與地政機關、司法警察機關合作，從阻詐、防詐、懲詐等角度，打造針對此類詐騙案件的預防與查緝聯繫平台。

桃檢表示，防制「地面師」詐騙聯繫平台規劃，以地政局事先藉由高風險登記案件關懷提問進行「識詐」；由桃檢及市警局於詐騙犯罪發生時，有效阻止詐騙集團透過抵押權登記取得贓款，並迅速進行刑事偵查程序，有效「阻詐」、 嚴厲「懲詐」，打造更安全的生活環境。

桃園市警局也同步公布2月受理詐欺案件共1246件，財損金額新台幣6億3847萬餘元，較今年1月同期分別減少310件及3億4232萬餘元。桃市警局表示，今年2月以假投資詐騙254件高居前5大詐騙類型之首，財損金額高達3億3695萬餘元。

桃園市警局說，警局將打擊詐欺列為治安重點，1月至2月共查獲詐欺集團55件、犯嫌412人，查扣不法所得3613萬餘元，較去年同期查扣增加2336萬餘元。此外，桃警與金融機構合作攔阻詐騙匯款金額達1億7462萬餘元，較去年同期成長8364萬餘元。

桃園市警局提醒民眾，只要聽到「高獲利，低風險」或「投資匯款輕鬆賺」，都是假投資詐騙的關鍵字，民眾切勿輕信來路不明的投資管道，慎選投資平台，若遇到類似案件可尋求警方協助，或是撥打165反詐騙專線諮詢。