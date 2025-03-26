中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

高雄市洪姓男子在去年5月21日，選在與鄭捷案同一天，在台中捷運持刀砍人，釀2人受傷，一審去年底判洪10年徒刑，今天開庭時，洪當庭向被害呂姓學生下跪，還稱「現在活著有希望，會好好面對被害人」，陪兒子開庭的呂父說，「抱著原諒的心情出庭，看到人性險惡」。

呂生父親今在媒體群組內發聲，還錄了一段1分51秒的音檔，也留言「今天抱著原諒的心情出庭，但看到人性的險惡」向外界說明。

呂生父親說，今天開庭時，洪男有提到吞藥、不是故意的等語，會了減輕罪刑，說了一些我們非常不喜歡聽的話，口口聲聲說有精神疾病，「演了一齣下跪的戲碼」，僅願意用25萬元和解，感覺非常錯愕，想原諒凶手，但凶手卻對自己的行為沒有悔意，對凶手今天行為很失望。

全案今天上午在台中高分院進行審理，當時被砍傷的呂姓學生、涉案洪男的母親都有到庭旁聽，洪與呂生都有調解意願，合議庭安排審理後調解。

洪男今在開庭時，拿出寫好的多張信紙向合議庭陳述，「過去因在校遭欺凌，忍耐5年，無人知道，去年不成熟，想用離世逃避，希望犯下恐怖的事，讓警察一槍殺了自己，見到父母後，感謝父母沒有放棄自己，感受到家庭溫暖」

洪男補充，案發後感到自責，「知道要面對，會更珍惜自己，活著就有希望，就算無法減刑，也希望法官理解」。

洪男最後不顧法警制止，在庭上向被害的呂姓學生下跪道歉，合議庭諭知此案辯論終結，排定今年4月23日宣判。