台南男欠繳罰單650筆共29萬元 被查封土地後才繳清
32歲林姓男子因持機車駕照駕駛小型車及違規行駛路肩、在交岔路口10公尺內臨時停車等，經台北市交通事件裁決所裁罰636張罰單共27萬餘元，另欠繳健保費及違反空汙法罰鍰等，共被移送650筆計29萬餘元，經行政執行署台南分署查封其永康區持分土地後立即繳清全部欠款。
據調查，林男因持機車駕照駕駛小型車及違規行駛路肩、在交岔路口10公尺內臨時停車、未依規定繳交停車費、通行費等，經裁罰636張罰單共27萬9142元，另欠繳112年7月至113年6月份健保費及違反空氣汙染防制法罰鍰等，合計移送金額29萬5054元。
台南分署表示，執行人員收案後，發現林男在台南市永康區有一筆持分土地，函請地政機關辦理查封登記，林男收到查封函後，20日至分署繳清全部欠款。
同時也提醒，分署不會以電子郵件、LINE寄發傳繳通知書，請民眾接獲疑似詐騙的傳繳通知書時，切勿點選連結，並利用官方網站查詢分署電話（06-2134322），向承辦人員查證是否屬實，以免落入詐騙集團陷阱。
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