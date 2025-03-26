台南男欠繳罰單650筆共29萬元 被查封土地後才繳清

32歲林姓男子因持機車駕照駕駛小型車及違規行駛路肩、在交岔路口10公尺內臨時停車等，經台北市交通事件裁決所裁罰636張罰單共27萬餘元，另欠繳健保費及違反空汙法罰鍰等，共被移送650筆計29萬餘元，經行政執行署台南分署查封其永康區持分土地後立即繳清全部欠款。

據調查，林男因持機車駕照駕駛小型車及違規行駛路肩、在交岔路口10公尺內臨時停車、未依規定繳交停車費、通行費等，經裁罰636張罰單共27萬9142元，另欠繳112年7月至113年6月份健保費及違反空氣汙染防制法罰鍰等，合計移送金額29萬5054元。

台南分署表示，執行人員收案後，發現林男在台南市永康區有一筆持分土地，函請地政機關辦理查封登記，林男收到查封函後，20日至分署繳清全部欠款。