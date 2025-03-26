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網友恐嚇追殺許宗力「祝好運」 法官薄懲判緩刑：不過是政治嘴炮魔人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

憲法法庭去年裁定國會職權修法相關規定暫停適用，陳姓網友在司法院臉書粉絲專頁留言處發布「許宗力，社會已有傳聞要追殺你」等恐嚇司法院前院長許宗力；台北地院審理，依恐嚇罪判陳拘役60日，緩刑2年，完成法治教育課程1場次。

判決說，陳在眾人參與公共論壇的留言，雖短時間有害治安，但多數人循留言脈絡，大概就是認為又是個口無遮攔的「政治嘴炮魔人」，普遍認為實現可能性低，對被害人心理的強制程度應較輕微。

法官考量陳坦承犯行，多次表示對被害人深感抱歉，審酌陳明顯是因政治傾向過於強烈而犯案，宣告緩刑，以啟自新。

檢方指控，陳姓男網友因不滿司法院憲法法庭2024年7月19日裁定暫時停止適用立法院職權行使法、刑法部分條文，2024年7月19日以「K Li Lau Muu」帳號在司法院臉書粉絲專頁留言。

陳留言「許宗力、朱富美等，勸你們先做好【不自殺聲明】這是良心建議，接下來的一連串莫名其妙的一點鐵的磨擦聲響、一張紙在飛、一隻鳥在叫...等訊息你們都要格外注意了！語畢...祝好運」，並附上「Bomb」炸彈貼圖。

此外，陳以「龍佾」的臉書帳號在司法院臉書粉絲專頁貼文發布「許宗力，社會已有傳聞要追殺你，非致你於刑法271條，恐怕你退休後也難以安然自若的退休，我很期待看到這一幕快了！快了！」

陳接續在總統賴清德的粉絲專頁留言「清德，你要不要派人保護許宗力、朱富美等人呢？現在台灣槍枝氾濫...話點到就好」，還在民進黨立委黃捷臉書粉絲專頁留言「拜託，社會上的大哥，誰都好，能給黃捷吃慶記」等文字。

黃捷事後提告，司法院發函警方告發，警方查出陳姓男子涉案，偵辦移送台北地檢署偵查起訴，陳在偵查、審理時都認罪。

司法院前院長許宗力被網友恐嚇，司法院提告。圖／本報資料照片
司法院前院長許宗力被網友恐嚇，司法院提告。圖／本報資料照片

司法院 許宗力 黃捷

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