涉貪警政監林明佐、九州陳政谷交保被撤銷 今回中院再開庭

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居、洩密，貪汙4451萬元；台中地院上周裁定林、陳各1200萬元、2億元交保今被台中高分院撤銷，中院今再傳2人到庭，重開羈押庭。

台中地檢署偵辦九州博弈集團，抓到總裁陳政谷及旗下多名幹部，統計集團利用自行開發的第三方支付系統「OnePaid」，吸收賭資、詐款高達438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐也向九州集團洩密，查出林有4451萬元不明財產，檢方依貪汙、賭博等罪嫌，起訴林明佐、陳政谷等32人。

林明佐、陳政谷去年5月遭搜索，收押10個多月後，台中地院3月17日、18日分別裁定陳、林各2億元、1200萬元交保，台中地檢隨即提抗告；台中高分院以林明佐有逃亡串證之虞，陳政谷則是裁定交保隔天馬上籌出2億元，還曾向私人飛機，有雄厚財力財力逃亡海外能力，予以撤銷發回。