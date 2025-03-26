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涉貪警政監林明佐、九州陳政谷交保被撤銷 今回中院再開庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居、洩密，貪汙4451萬元；台中地院上周裁定林、陳各1200萬元、2億元交保今被台中高分院撤銷，中院今再傳2人到庭，重開羈押庭。

台中地檢署偵辦九州博弈集團，抓到總裁陳政谷及旗下多名幹部，統計集團利用自行開發的第三方支付系統「OnePaid」，吸收賭資、詐款高達438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐也向九州集團洩密，查出林有4451萬元不明財產，檢方依貪汙、賭博等罪嫌，起訴林明佐、陳政谷等32人。

林明佐、陳政谷去年5月遭搜索，收押10個多月後，台中地院3月17日、18日分別裁定陳、林各2億元、1200萬元交保，台中地檢隨即提抗告；台中高分院以林明佐有逃亡串證之虞，陳政谷則是裁定交保隔天馬上籌出2億元，還曾向私人飛機，有雄厚財力財力逃亡海外能力，予以撤銷發回。

台中地院今緊急訂出庭期，下午4點傳喚2人到案，評議後將決定是否改裁定羈押，或提高保釋金、增加科技設備監控等處分。

林明佐今下午約3點半左右提前抵達中院，刻意避開法院正門躲避媒體。記者曾健祐／翻攝
林明佐今下午約3點半左右提前抵達中院，刻意避開法院正門躲避媒體。記者曾健祐／翻攝
林明佐3月21日才自台中看守所由擔架抬出交保。圖／報系資料照
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台中市 貪汙

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