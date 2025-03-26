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苗栗通霄前鎮長徐永煌涉貪 更二審今以妥速法減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣通霄鎮前鎮長徐永煌被控，涉在任職期間，利用借牌圍標，收取回扣、圖利廠商。苗栗地院審理時，認定不法所得有22萬元，判刑判刑18年6月，褫奪公權8年，全案上訴後歷經數次審理，更二審今宣判，認此案有刑事妥速審判法適用、圖利金額僅1.6萬元，依法減刑後，依圖利等二罪，分判2年10月、9年4月徒刑、褫奪公權，仍可上訴。

台中高分院今天審結此案，主要撤銷理由就圖利罪部分，認徐永煌圖利元裕公司的金額為1.6萬餘元，低於5萬元，應依貪汙治罪條例第12條第1項規定，減輕其刑，另外此案自第一審繫屬已超過8年，依刑事妥適審判法第7條規定，再減輕其刑。

二審認定，徐永煌涉犯對主管事務違法圖利罪、經辦公用工程收取回扣罪，分判2年10月、褫奪公權2年，9年4月、褫奪公權4年，未定應執行刑，仍可上訴。

另外，徐永煌同案另涉違反政府採購法，犯下7罪，都判刑3月，可易科罰金，此部分已在更一審時確定。

起訴指出，徐永煌從2010年擔任苗栗縣通霄鎮長，任職期間違反公職人員利益衝突迴避法規定，在2011年至2012年間，通霄鎮公所辦理「新埔里拱朝雲天宮環境改善工程」等11件工程類採購案時，他向其他廠商借牌參與投標，順利得標承攬7件工程案，不法獲利達91萬5796元。

通霄鎮公所另辦理「2012年度通霄鎮縣管河川暨區域排水疏濬清淤工程」，徐永煌同樣借牌投標之外，更向廠商索取一成回扣22萬元。

徐永煌另涉洩漏「2013年度通霄濱海遊憩區工程委託規設計及監造採購案」等4件公共工程的相關資料，圖利廠商約230萬元，同時接受廠商招待到有女陪侍的酒店飲酒作樂。

徐永煌擔任鎮長期間，雖已把公司登記負責人改為胞姊，實際負責人仍是徐，標案的施作、驗收、結算、保固等工作由徐實際參與，也有按月領取公司薪水，全案依貪汙、洩密、違反政府採購法等罪起訴。

一審認定，徐涉犯貪汙等罪，判刑18年6月，褫奪公權8年，未扣案犯罪所得22萬元沒收，另涉作假帳部分，違反商業會計法，判刑1年6月，可易科；二審則改判徐10年、褫奪公權4年；更一審則判刑12年6月、褫奪公權5年。

苗栗縣通霄鎮前鎮長徐永煌涉貪汙，更二審今宣判。圖／本報系資料照
苗栗縣通霄鎮前鎮長徐永煌涉貪汙，更二審今宣判。圖／本報系資料照

回扣 苗栗縣 貪汙

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