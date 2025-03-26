吐犯案心境認「不成熟」 中捷砍人凶手下跪道歉：活著有希望會好好面對

高雄市洪姓男子在去年5月21日，選在與鄭捷案同一天，在台中捷運持刀砍人，釀2人受傷，一審去年底判洪10年徒刑，全案上訴台中高分院後今開庭，洪當場向被砍傷的呂姓學生下跪道歉，也念了多張寫好的書信，表示「去年不成熟，想用離世來逃避，現在是活著有希望，會好好面對被害人」。

全案今天上午在台中高分院進行審理，當時被砍傷的呂姓學生、涉案洪男的母親都有到庭旁聽，洪與呂生都有調解意願，合議庭安排審理後調解。

洪男今在開庭時，拿出寫好的多張信紙向合議庭陳述，「過去因在校遭欺凌，忍耐5年，無人知道，去年不成熟，想用離世逃避，希望犯下恐怖的事，讓警察一槍殺了自己，見到父母後，感謝父母沒有放棄自己，感受到家庭溫暖」。

洪男補充，案發後感到自責，「知道要面對，會更珍惜自己，活著就有希望，就算無法減刑，也希望法官理解」。

洪男律師主張，根據勘驗的捷運監視器影像，洪男沒有殺人犯意，一審量刑過重。

檢方則說，監視器畫面已清楚拍下，洪男在犯行時奪刀，又拿起另支刀要行凶，「怎會沒有殺人犯意」。

洪男最後不顧法警制止，在庭上向被害的呂姓學生下跪道歉，合議庭諭知此案辯論終結，排定今年4月23日宣判。

高雄市洪姓男子（21歲）在去年5月21日在台中捷運隨機砍人造成兩人受傷，他稱被導師指責後從天使變惡魔，對世界不滿及支持廢死，刻意選在鄭捷殺人案十周年犯案，還說出獄要繼續殺人，檢方去年6月偵結，依殺人未遂罪嫌起訴，認為洪引發社會集體恐慌，負面效應甚鉅，建請法院從重量刑，一審去年底審結，判刑10年。

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