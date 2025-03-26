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遭女助理控性騷提告求償60萬！法院判免賠 邱臣遠將上訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市代理市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓女助理發文指控涉嫌性騷擾，邱認為巫女貼文侵害名譽權，提告求償60萬，台北地院今判邱敗訴，巫女免賠。邱臣遠表示，對於判決結果表示遺憾，後續再與律師討論並提出上訴。

巫女2023年6月17日發文指出，她曾協助舉辦民眾黨至法務部調查局考察的活動，2020年9月14日，考察當日她穿著合身的裙裝，沒想到招來立委邱臣遠不斷朝她身體上下打量。

巫女更發文控訴：「我蹲在他（邱臣遠）面前，我的左手擺在自己大腿上，他回『不用便當』，同時將手放在我的大腿的左手上」、「他的視線一直停留在我穿裙子露出的腿上」等語。

邱臣遠認為巫女貼文侵害名譽權，提告請求賠償60萬元，並在臉書刊登最後事實審的判決書全文；台北地院開庭時，邱臣遠委任律師曾指出，邱確實有參加調查局考察活動，但邱不認識巫女，對於巫女負責何種事務也不清楚。

律師指出，巫女所指邱將手放在她大腿的左手上、眼神打量，此部分與事實不符，且邱本不認識巫女，參與活動注視陌生人、確認人別為何是正常舉動，「打量」是一個明確的事實，與單純注視不同，且巫女言論夾敘夾議，依最高法院意旨應整體觀之。

巫女委任律師則認為，「打量」是一個評價，且邱臣遠也承認有注視巫女，另邱臣遠身為公眾人物，名譽權保障應所有退讓，對於性騷擾被害人證據要求標準得下降。

新竹市代理市長邱臣遠表示，對於判決結果表示遺憾，後續再與律師討論並提出上訴。圖／報系資料照
新竹市代理市長邱臣遠表示，對於判決結果表示遺憾，後續再與律師討論並提出上訴。圖／報系資料照

律師 性騷擾 邱臣遠

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