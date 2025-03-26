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台中男被嗆「小王」不滿殺女友 辯念佛經迴向…二審重判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子前年跨年夜酒後和李姓女友大吵，拿水果刀狠刺死李姓女友，一審國民法官殺人罪，判刑16年6月，二審審理時，劉還稱有後悔，已念經迴向給死者，請求輕判，二審今認量刑妥適，駁回上訴，維持原判。

此案上訴後，由台中高分院審判長法官蔡名曜、陪席法官林宜民、受命法官鄭永玉審理。合議庭認為，一審認事用法均無不當，量刑妥適，駁回上訴，仍得上訴最高法院。

二審指出，劉男上訴稱量刑過重，還說「我已經後悔了，我有寫佛經迴向死者，希望從輕量刑」等語，不過後續無任何積極填補損害的作為，犯後態度也未獲得死者家屬諒解，上訴無理由；一審認定犯罪事實，適用法律沒有違誤，量刑已經充分參考刑法第57條規定事項，並無不當，應予維持。

檢警調查，劉姓男子與李姓女友同居在台中市后里區租屋處，劉飲酒後，2023年12月31日晚間，在租屋處內，基於殺人犯意，持一把水果刀，朝當時坐於床緣的李女前胸、左側側胸壁刺入，當場造成李女失血並坐於床邊摀住傷口。

當時同住不知情邱姓友人酒醉起床如廁，發現地上留有大灘血跡，趕緊撥打119呼叫救護車，將李女送醫急救，李女仍因傷勢大量出血後不治。

全案一審時，由台中地院國民法官審理，認為劉男前因李女友人出言「你介入別人婚姻當小王有理囉」，劉男惱羞成怒，進而持長刀相向，且出言恫嚇李女友人，而遭李女攔阻，劉轉而對李女心生不滿。

一審國民法官考量，劉持尖銳水果刀刺殺手無寸鐵的李女，手段殘暴、惡性重大，且劉有多次前科、素行不良，犯後又湮滅跡證，更騎車逃匿，到案後又謊稱係因李女喝酒不聽勸，才起口角爭執殺人，迄今均未賠償被害人家屬，犯後態度不佳等一切情狀，依殺人罪判刑16年10月。

台中市劉姓男子在前年跨年夜殺死女友，二審今駁回上訴，判刑16年6月。圖／本報資料照片
台中市劉姓男子在前年跨年夜殺死女友，二審今駁回上訴，判刑16年6月。圖／本報資料照片

國民法官 女友 殺人

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