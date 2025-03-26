寒蟬效應瀰漫花蓮 剛到職新人也被抓…基層：不敢多做事

花蓮檢調偵辦「查水表案」昨大動作搜索民政處等5地，帶走處長明良臻、副處長吳俊毅及戶所人員等 7名被告。全縣13鄉鎮市中，僅花蓮市戶政事務所捲入此案，基層人員透露，此事上月爆發後花蓮市戶所就瀰漫低氣壓，人人自危，都擔心奉長官指示辦事卻有觸法可能，如今果然出事了，也有人感嘆，連奉上級命令可能觸法，「未來也不敢多做事了」。

據了解，罷團「微光花蓮」提出罷免傅崐萁，一階連署送件後，由地方進行身分查對作業。全縣戶政事務所都收到指示要要派人登門查對，花蓮市人口居全縣之冠，在上級強烈要求下，上月初派人登門查對，被民眾在網路上爆料，引爆軒然大波。

熟知內情人士指出，7名被告中除正副處長、鍾姓戶所主任、陳姓祕書外，另有3名承辦人員，其中2人才到職不久，且花蓮市戶所並未辦理過罷免查對作業，承辦人員奉上級指示登門查對，根本沒想到有觸法可能。

一名較資深、非花蓮市的戶所人員指出，相關作業規定要求透過電腦戶政系統核對資料即可，主要是查對有無身分證字號和人對不起來、已經死亡或者是不具罷免資格的原住民等不符規定的連署情況，有疑義在清冊上勾選回送縣選委會即可，根本不需實地登門拜訪或親送查核單。