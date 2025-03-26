快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

寒蟬效應瀰漫花蓮 剛到職新人也被抓…基層：不敢多做事

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮檢調偵辦「查水表案」昨大動作搜索民政處等5地，帶走處長明良臻、副處長吳俊毅及戶所人員等 7名被告。全縣13鄉鎮市中，僅花蓮市戶政事務所捲入此案，基層人員透露，此事上月爆發後花蓮市戶所就瀰漫低氣壓，人人自危，都擔心奉長官指示辦事卻有觸法可能，如今果然出事了，也有人感嘆，連奉上級命令可能觸法，「未來也不敢多做事了」。

據了解，罷團「微光花蓮」提出罷免傅崐萁，一階連署送件後，由地方進行身分查對作業。全縣戶政事務所都收到指示要要派人登門查對，花蓮市人口居全縣之冠，在上級強烈要求下，上月初派人登門查對，被民眾在網路上爆料，引爆軒然大波。

熟知內情人士指出，7名被告中除正副處長、鍾姓戶所主任、陳姓祕書外，另有3名承辦人員，其中2人才到職不久，且花蓮市戶所並未辦理過罷免查對作業，承辦人員奉上級指示登門查對，根本沒想到有觸法可能。

一名較資深、非花蓮市的戶所人員指出，相關作業規定要求透過電腦戶政系統核對資料即可，主要是查對有無身分證字號和人對不起來、已經死亡或者是不具罷免資格的原住民等不符規定的連署情況，有疑義在清冊上勾選回送縣選委會即可，根本不需實地登門拜訪或親送查核單。

他聽到上級指示要登門查對身分，心想「這不就是查水表嗎？」立即提醒戶所主任千萬不能做，果然，沒過幾天，花蓮市戶所人員就被爆出查水表，登門查對的做法也告暫停，逃過一劫。

大罷免引發案外案，花蓮上月初傳出戶政人員登門拜訪「查水表」，縣府民政處長明良臻昨天被檢方聲押，花蓮地院裁定50萬元交保。記者王思慧／攝影
大罷免引發案外案，花蓮上月初傳出戶政人員登門拜訪「查水表」，縣府民政處長明良臻昨天被檢方聲押，花蓮地院裁定50萬元交保。記者王思慧／攝影
花蓮大罷免引發查水表案，縣府及花蓮市戶所遭到搜查，基層瀰漫低氣壓。本報資料照片
花蓮大罷免引發查水表案，縣府及花蓮市戶所遭到搜查，基層瀰漫低氣壓。本報資料照片
花蓮縣府民政處長明良臻昨晚到地檢處調查，遭檢方聲請羈押禁見，法院裁定50萬元交保。本報資料照片
花蓮縣府民政處長明良臻昨晚到地檢處調查，遭檢方聲請羈押禁見，法院裁定50萬元交保。本報資料照片

罷免 花蓮

延伸閱讀

花蓮縣府遭搜 陳玉珍：把司法當工具製造寒蟬效應

罷免民調同意高過不同意 徐巧芯：太高興可能樂極生悲

徐巧芯不滿度高 同意罷免多於不同意

查水表案花蓮民政處長遭聲押 綠議員：盼趕快偵結起訴

相關新聞

寒蟬效應瀰漫花蓮 剛到職新人也被抓…基層：不敢多做事

花蓮檢調偵辦「查水表案」昨大動作搜索民政處等5地，帶走處長明良臻、副處長吳俊毅及戶所人員等 7名被告。全縣13鄉鎮市中，...

邱臣遠遭控摸手、打量身體性騷擾女助理 他求償60萬卻敗訴原因曝光

新竹市代理市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓女助理發文指控「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的...

遭女助理控性騷提告求償60萬！法院判免賠 邱臣遠將上訴

新竹市代理市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓女助理發文指控涉嫌性騷擾，邱認為巫女貼文侵害名譽權，提告求償...

台中男被嗆「小王」不滿殺女友 辯念佛經迴向…二審重判

台中市劉姓男子前年跨年夜酒後和李姓女友大吵，拿水果刀狠刺死李姓女友，一審國民法官依殺人罪，判刑16年6月，二審審理時，劉...

台南男供詐團3帳戶匯入贓款35萬 法官認他也遭詐騙判無罪

蘇姓男子去年間在IG上看到抽獎廣告，遭詐騙集團騙走6萬多元，亟欲取回該款項，竟又依指示寄送3家銀行帳密及提款卡給詐團，致...

花蓮民政處長違反個資法交保50萬元 法院說明理由

花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等人，調查2月初的「查水表」事件，檢方依個人資料保護法聲請羈押禁見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。