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台南男供詐團3帳戶匯入贓款35萬 法官認他也遭詐騙判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蘇姓男子去年間在IG上看到抽獎廣告，遭詐騙集團騙走6萬多元，亟欲取回該款項，竟又依指示寄送3家銀行帳密及提款卡給詐團，致詐團利用3帳戶誘騙5名受害人短短2天內共匯入35萬餘元而被訴，蘇喊冤，緊張他的錢要不回來才照做，法官認他也遭詐騙上當而判無罪。

檢警調查，蘇於去年9月25日前某時，無正當理由提供3家金融機構帳密及提款卡，提供詐騙集團使用，以假中獎及假買賣遊戲帳號為由，致蔡等5人誤信詐術，25、26兩天共計匯入35萬餘元，涉詐欺取財、洗錢等罪嫌被訴。

蘇辯稱，他在網路社交軟體IG看到抽獎廣告，依指示捐款後，對方以各種話術推託，始終無法取回款項。他說，遭詐騙集團詐騙6萬餘元，後來對方表示需提供帳戶以供設定，才能取回遭詐騙款項，他才依對方指示寄送3個帳密提款卡。

他表示，對方叫他把錢從他的帳戶轉到另一個帳戶，他的錢就都轉到中信銀行帳戶，對方再叫他從中信帳戶轉到指定帳戶，之後錢就沒有再轉回來。之後，對方叫他提供提款卡，要幫他做設定，而且對方還叫他要當天寄出，對方說不趕快寄，錢就要不回來，他很緊張就依照對方給的一串數字去ibon輸入，轉入指定帳戶6萬多。

他也說，對方說要把錢轉回來，這麼大筆的金額一個帳戶沒有辦法轉，所以要他提供3個帳戶，對方說要試試看那個可以轉，對方說還要連同中獎金額給他，「我當時緊張我的錢要不回來，對方說什麼我就照做」。

台南地院指出，依詐騙集團成員與蘇對話內容，與被害人遭詐騙集團詐騙模式相仿，詐騙集團成員均先以提供抽獎機會，並於被害人點選後，恭喜被害人中獎，旋即要求被害人提供帳戶以供匯款，之後再以匯款失敗等理由，要求被害人匯款或購買遊戲點數，甚至提供帳戶等方法進行詐騙。

台南地院表示，蘇遭詐騙6萬餘元後，因亟欲取回遭詐騙款項時，疏於注意將金融帳戶交付予他人可能造成風險，而聽從詐騙集團成員要求而將金融帳戶寄送予他人使用之舉，有所不當，但仍難認為蘇確實具有交付3個金融帳戶予他人，藉以洗錢主觀故意。最後法官認證據不足，認蘇無罪。

台南地院認為，蘇男聽從詐騙集團成員要求而將金融帳戶寄送予他人使用之舉不當，但仍難認為他確實具有交付3個金融帳戶予他人，藉以洗錢主觀故意，最後判他無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，蘇男聽從詐騙集團成員要求而將金融帳戶寄送予他人使用之舉不當，但仍難認為他確實具有交付3個金融帳戶予他人，藉以洗錢主觀故意，最後判他無罪。圖／本報資料照

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