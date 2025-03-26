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花蓮民政處長違反個資法交保50萬元 法院說明理由

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等人，調查2月初的「查水表」事件，檢方依個人資料保護法聲請羈押禁見，花蓮地方法院認為，審酌本案進度及當事人意見，無羈押必要，因此裁定50萬元交保，不得與共犯、證人聯繫，檢方將提出抗告。

檢調偵辦查水表案，由於明良臻疑似在引發爭議後，刪除手機相關訊息；加上檢方認為他擁有實質影響力，恐對公務員施壓、串證，明良臻有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，且有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見。

花蓮地方法院表示，法官於行調查程序後，於今天中午12時30分諭知，明良臻准予50萬元保證金具保，且不得有任何聯繫同案共犯、證人行為。理由為依檢察官所提證據，足認明良臻涉犯違反個人資料保護法罪嫌重大，但審酌本案進度及當事人意見，認本案尚無羈押必要，准以保證金具保。

地院表示，因此為偵查中強制處分案件，由值班法官基於法官獨立審判原則，審酌全部卷證資料後，認以前揭強制處分方式即足以代替羈押處分，若檢察官、被告及其辯護人不服，均得依法定程序請求救濟。

花蓮地方法院認為，審酌本案進度及當事人意見，無羈押必要，因此裁定50萬元交保，不得與共犯、證人聯繫，檢方將提出抗告。記者王思慧／攝影
花蓮地方法院認為，審酌本案進度及當事人意見，無羈押必要，因此裁定50萬元交保，不得與共犯、證人聯繫，檢方將提出抗告。記者王思慧／攝影

檢察官 花蓮縣政府 證據

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