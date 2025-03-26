邱臣遠遭控摸手、打量身體性騷擾女助理 他求償60萬卻敗訴原因曝光

新竹市代理市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓女助理發文指控「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的左手上」，邱提告要求巫女賠償60萬元，並刊登判決書全文，台北地方法院今判決邱臣遠敗訴，巫女免賠，可上訴。

巫女2023年6月17、19日在臉書發文指出，她曾協助舉辦民眾黨至法務部調查局考察的活動，「2020年9月14日，考察當日我穿著合身的裙裝，如我平時上班的服裝。沒想到招來立委邱臣遠不斷朝我身體上下打量」、「我蹲在他面前，我的左手擺在自己大腿上，他回『不用便當』，同時將手放在我的大腿的左手上」、「他的視線一直停留在我穿裙子露出的腿上」等語，指控邱臣遠性騷擾。

邱臣遠認為巫女貼文侵害名譽權，提告請求賠償60萬元，並在臉書刊登最後事實審的判決書全文。台北地院指出，邱臣遠雖否認巫女言論內容的真實性，但未提出證據證明全然是巫女捏造而有所不實，未盡舉證責任。

法院審酌相關事證後，認為巫女於接受調查時表現沮喪、不願多談的情緒，並於考察活動結束後不久即離職，與遭受性騷擾後可能會有的反應相符，且巫女與邱臣遠素不相識，無隸屬或利害關係，查無動機於離職1年多後還刻意發文詆毀邱。

法院認為，況且若巫女有意詆毀邱臣遠，豈會在行程結束很久後才發表言論，且當辦公室副主任詢問時，又不把握機會大肆宣揚或提出性騷擾申訴；反之，巫女發文時適逢Metoo運動期間，她有可能因見其他受害者公開曾遭性騷擾的經歷，才揭露事件，難認巫女言論全然不實。

法院指出，考量性騷擾通常是隱密的突發事件，縱使巫女無法證明發文內容與事實完全相符，也不表示巫女是故意編造事實侵害邱臣遠的名譽權，且邱是自願進入公領域的知名公眾人物，巫女言論涉及邱對外品德形象，而與公益相關，邱的個人名譽對言論自由應有較高程度的退讓。