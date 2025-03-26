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詐團車手、把風手合詐千萬元不認錯 判坐牢
彰化縣蔡姓、洪姓兩男子分別加入詐騙集團，蔡男假冒泰達幣商，接受詐團指示向被害謝男取款3次，累計約1099萬元，洪男負責監控和把風。彰化地方法院審結，依犯共同詐欺取財罪，判處蔡男有期徒刑3年、洪男有期徒刑2年8月。可上訴。
判決書指出，蔡、洪二人2023年4月加入詐團，詐團分子「麥克」佯裝幣商，負責製造虛擬貨弊已轉入被害人電子錢包的假象，詐團分子「娟娟」、「客服專員NO.818」、「凱崴客服819」負責誘騙被害人交付款項給假冒幣商的蔡男，洪男負責在場監控面交取款車手及把風，
和美鎮謝姓男子從網路廣告誤信「娟娟」等詐團成員的謊言，聲稱謝男可透過「凱崴」投資平台買股票獲利，但銀行不同意大筆金額匯款買泰達幣，可找幣商把現金兌換成泰達幣轉入電子錢包再投資股票。
謝男信以為真，聽從詐團成員的話跟蔡男互加LINE好友，2023年4、5月到和美鎮某超商把389萬元、340萬元、370萬元交給蔡，洪嫌在四周監控、把風，謝男離去，蔡、洪二人同乘計程車離開，後來謝男看到他的投資平台賺大錢，要求出金卻被一再拖延始知被詐，即與警方配合假裝願再面交百萬元，誘出蔡、洪二人。
蔡堅稱自己是幣商，洪自稱是蔡的助理。彰化地院審酌，蔡依指示把錢輾轉交給「麥克」以製造金流斷點，隱匿詐欺所得去向，造成謝姓被害人受有大額財產損失難以追償，而洪曾當過詐團車手，兩人犯後始終否認犯行，且未與謝男達成和解，兼衡兩人的智識程度、職業、家庭與經濟等一切情狀，量處刑期如上，不再予併科罰金刑。
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