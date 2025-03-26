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違法來台推展業務 大陸深圳電池業者台灣負責人緩起訴
陸配網紅「亞亞」劉振亞昨遭移民署限期離境，兩岸人民互動再成話題。中國大陸鋰電池業者深圳嘉洋電池2019年間，委由陳姓男子在台成立嘉洋電池並擔任負責人，涉嫌違反兩岸條例，未經主管機關許可在台從事業務活動。新北地檢署基於陳男無前科、坦承犯行，處分他緩起訴。
緩起訴期間，陳男及嘉洋電池須各向公庫捐款25萬、3萬元；事後嘉洋電池也已在去年11月19日登記解散、清算。
深圳嘉洋電池成立於1999年，原為日本KAYO電池技研株式會社，以中日合資模式成立的子公司，後來公司於2006年將日方股權買回，重新登記為深圳市嘉洋電池有限公司，於深圳、東莞、湖南均建有電芯生產工廠，主要產品為聚合物鋰離子、圓柱鋰離子、磷酸鐵鋰鋰離子等各式鋰電池及電池組。
檢調查出，2019年11月15日，陳男依照深圳嘉洋電池張姓負責人指示，已資本額100萬在台設立嘉洋電池，作為東菀嘉洋的台灣銷售據點，並聘請邱姓、吳姓、趙姓、黃姓、王姓5名業務人員。
此外，陳男以台灣嘉洋的第一及玉山商業銀行帳戶，自2020年3月27日至2024年6月13日止，收受母公司深圳嘉洋自大陸及香港地區，前後匯入共53筆，總額118萬358.57美元的資金，用以支付台灣嘉洋員工薪資、辦公室租金、勞健保、設備服務等營運開銷。陳男則定期向深圳、東菀嘉洋上級主管匯報，使大陸企業得以違法來台營運。
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