風槍吹鐵屑2男打起來 五旬男恫嚇「我絕對不會放過你」下場曝光

彰化縣一名張姓男子怒罵周姓同事把鐵屑吹過來，賴男憤而出手，張男掛彩後跑進辦公室報警，被賴男恫嚇「我絕對不會放過你」等語，使張男心生畏懼。彰化地方法院審結，依犯傷害罪、恐嚇危害安全罪，判處賴男應執行有期刑期5月。可上訴。

判決書指出，賴男與張男原為同事，去年7月間年約五旬的賴男在工廠使用風槍時，不慎把機台上的鐵屑吹向前方的張男，惹張男不悅而怒罵賴男，賴男竟先以虎鉗扳手丟擲張男的後腰，張男欲逃離，賴男竟接續一手勒住張男脖子、一手持扳手砸張男的頭，使張男的頭部、頸部、背部、右胸壁、右前臂和腰部多處受傷。

現場他們的李姓同事出聲制止，張男掙脫和跑進辦公室報警，賴男追到辦公室門口，以台語對張男恫嚇稱「我絕對不會放過你」等語，使張男心生畏懼，致生危害於安全。

彰化地方法院認為，張男被賴男毆打成傷，逃走後被追趕，其他同事阻止賴男進辦公室，此時賴男對張男稱「我絕對不會放過你」或在審理時改稱「我跟你沒完」等語，客觀上顯然寓有加害張男的意涵，客觀上足使張男心生恐懼而有不安全之感受。