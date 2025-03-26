快訊

美國的反智傳統：保守民粹為何仇恨知識分子？

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

風槍吹鐵屑2男打起來 五旬男恫嚇「我絕對不會放過你」下場曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名張姓男子怒罵周姓同事把鐵屑吹過來，賴男憤而出手，張男掛彩後跑進辦公室報警，被賴男恫嚇「我絕對不會放過你」等語，使張男心生畏懼。彰化地方法院審結，依犯傷害罪、恐嚇危害安全罪，判處賴男應執行有期刑期5月。可上訴。

判決書指出，賴男與張男原為同事，去年7月間年約五旬的賴男在工廠使用風槍時，不慎把機台上的鐵屑吹向前方的張男，惹張男不悅而怒罵賴男，賴男竟先以虎鉗扳手丟擲張男的後腰，張男欲逃離，賴男竟接續一手勒住張男脖子、一手持扳手砸張男的頭，使張男的頭部、頸部、背部、右胸壁、右前臂和腰部多處受傷。

現場他們的李姓同事出聲制止，張男掙脫和跑進辦公室報警，賴男追到辦公室門口，以台語對張男恫嚇稱「我絕對不會放過你」等語，使張男心生畏懼，致生危害於安全。

彰化地方法院認為，張男被賴男毆打成傷，逃走後被追趕，其他同事阻止賴男進辦公室，此時賴男對張男稱「我絕對不會放過你」或在審理時改稱「我跟你沒完」等語，客觀上顯然寓有加害張男的意涵，客觀上足使張男心生恐懼而有不安全之感受。

地院審酌賴男的犯罪動機、手段、坦承傷害事實但否認構成傷害、恐嚇罪的犯後態度，及張男無調解意願，兼衡賴男的學歷、工作、家庭經濟等一切情況，量處刑期如上，諭知易科罰金以1千元折算一日。

彰化地方法院判處動手傷害張姓同事並出言恫嚇的賴男應判處5月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處動手傷害張姓同事並出言恫嚇的賴男應判處5月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

同事 辦公室

延伸閱讀

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

搜花縣府「查水表」惹議 國民黨：為二階罷免連署造假準備？

謝國城盃少棒／彰化小五生鄭兆恩完投勝 偶像是德保拉

彰化議員停車爭議網友一面倒 賴清美今提茶葉到派出所致意

相關新聞

花蓮「查水表」案...檢聲押民政處長 法院裁定50萬交保

花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件，檢方認定，明良臻...

沈慶京戒護就醫檢赴醫「視察」 法務部次長：20年來沒人這樣

台北地檢署檢察官林俊言傳出到醫院就訊威京集團總裁沈慶京，立法委員吳宗憲今在立法院司法及法制委員會質疑該案已經起訴、法院審...

5連霸議員莊玉珠遭控「跑票」而除名 她告民進黨確認黨籍存在贏了

2014年台南市議會正副議長選舉發生「跑票風波」，台南市前議員莊玉珠未配合亮票，被控跑票而被民進黨開除黨籍，她不服提確認...

女助理控他摸手、盯大腿又打量身體 邱臣遠求償60萬...法院判敗訴

新竹市代理市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓女助理發文指控「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的...

詐團車手、把風手合詐千萬元不認錯 判坐牢

彰化縣蔡姓、洪姓兩男子分別加入詐騙集團，蔡男假冒泰達幣商，接受詐團指示向被害謝男取款3次，累計約1099萬元，洪男負責監...

違法來台推展業務 大陸深圳電池業者台灣負責人緩起訴

陸配網紅「亞亞」劉振亞昨遭移民署限期離境，兩岸人民互動再成話題。中國大陸鋰電池業者深圳嘉洋電池2019年間，委由陳姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。