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入伍朝士官長脖子揮刀 他「不想當兵」改判刑1年去坐牢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

廖姓男子到成功嶺入伍當天直言「不想當兵」，偷拿剪刀藏在行李朝輔導他的陳姓士官長攻擊割傷脖子。陳當庭表示，兩岸情勢緊張，若輕判恐再發生影響部隊管理；法院認為，廖只因不想當兵攻擊士官長，依對長官施強暴罪判他1年1月，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，廖男2024年11月25日入伍在成功嶺陸軍三Ｏ二旅為二等兵，當天下午3點多，廖男在營區舍房後方的集合場，從單位資料填寫處的桌上拿了1把剪刀並藏在隨身行李。

後來連上的陳姓士官長在等待其收行李時，廖突然拿出剪刀朝對方揮舞，割傷其脖子，陳見狀立即後退，但廖又再度衝向他作勢攻擊，所幸姚姓連長見狀立刻拿摺疊椅阻擋、喝斥，廖男這才將手上剪刀丟下。

廖男在憲兵隊、檢方偵查及法院審理時均坦承不諱，陳姓士官長也指證歷歷，並有現場其他士官兵目擊證詞、監視器畫面可佐。

法院審理時，廖男主張自己有因病影響辨識其行為能力，提出相關醫院診斷；法院查，役男入伍前都需接受健檢，若有不符標準即為免役或替代役，而廖男經健檢認定適合服役而入伍，難以報到當天身心狀況不佳為由，主張辨識行為能力不足。

法院說，廖男提出案發之後的醫院診斷，難以反推案發當下行為，加上廖自單位拿剪刀，預藏隨身行李，再趁士官長等他收拾時拿刀刺向對方脖子，顯然有一定預謀。

法院也認為，廖男入伍報到當天，因表示「不想當兵」而由陳姓士官長予以輔導，廖極可能因初入部隊不適應導致情緒失控，難認他辨識行為能力不足。

法院審酌，廖男入伍當天不適應，就拿剪刀攻擊輔導他的士官長釀脖子受傷，犯後也沒有和解。陳姓士官長也直言，現今兩岸情勢緊張，如果都判的很輕，日後恐再發生類似狀況，對部隊管教產生很大影響，請法院從重量刑，且廖被驗退是怕他留在不對影響管理。

法院考量一切情狀後，依對長官施強暴罪，判他有期徒刑1年1月。

廖男到成功嶺入伍當天直言「不想當兵」，朝輔導他的陳姓士官長脖子揮刀，法院依對長官施強暴罪判他1年1月。示意圖／ingimage
廖男到成功嶺入伍當天直言「不想當兵」，朝輔導他的陳姓士官長脖子揮刀，法院依對長官施強暴罪判他1年1月。示意圖／ingimage

士官長 成功嶺

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