最美電競董座曾替詢價買空巴 二審認九州小谷會逃...2億不夠

台中地檢署偵辦九州博弈案，被控是主持者的陳政谷，以及涉案的警政監林明佐，分別獲台中地院以2億元、1200萬元交保，二人都已在18日、21日離開台中看守所，不過檢方對二人交保裁定提出抗告，台中高分院今撤銷裁定發回，二審指出，陳、林都有逃亡可能，且同案被告徐培菁曾替陳詢問購買空中巴士的私人飛機，資力雄厚，2億元的保金不足以確保陳不會逃亡。

檢方的抗告處分，是由台中高分院審判長法官張智雄、陪席法官林源森、受命法官陳玲香審理，認為台中地院對於林明佐、陳政谷的交保裁定，無法確保二人無逃亡、串滅證之虞，有所違誤。

二審指出，陳政谷在檢警調查時，已在前年6月3日下午1時許，前往桃園機場準備搭機出境，當時被檢警即時發覺、拘提到案，檢方諭知以1000萬元交保，限制出境出海。

檢警後續搜索時，陳聯繫無著且手機關機，或不見人影，經電話聯繫其辯護人後轉述，陳願意到案說明，但陳並未依約到案，檢方持拘票才拘獲他。

二審認為，陳政谷有逃避刑事偵查的反應，適足以說明圖脫免卸責之人性，客觀上可認陳政谷顯有不欲面對自身所涉犯罪之傾向，日後逃匿、規避後續審判及執行之可能性甚高，有事實足認陳有逃亡之虞。

二審指出，此案涉嫌代收代付的賭資高達438餘億元，依陳政谷自承持有公司570萬股，原審裁定2億元保釋金，陳家屬翌日即籌措完畢，另參酌陳手機內相片，有徐培菁詢問購買空巴私人飛機的擷圖。

徐培菁稱是替其「老闆」購買，徐將上開對話訊息擷圖，傳送予陳政谷檢視，足證明陳政谷財務資力極為雄厚，確實有逃亡海外能力，綜合卷內資料，陳政谷是九州集團真正領導人、經營者、幕後金主的嫌疑重大，有串滅證、逃亡之虞。

二審說明，林明佐涉犯貪汙等罪，罪嫌重大，且林設籍在西屯區戶政事務所，任職期間，住在台中市刑大備勤室，無其他居所，另在去年2月初開始，與同案被告徐培菁住在徐西屯區住處，顯見無固定處所，加上徐涉犯10年以上重罪，有逃亡可能，也沒交待遭扣押的1261萬1707元金錢來源。

林明佐限制居住地在屏東縣，距台中地院的管轄地距離甚遠，地院交保裁定也沒有命林要定期向所轄司法警察機關，或以電子通訊方式報到，難以即時掌握其行蹤，且屏東縣海岸狹長，多處為走私、販毒集團，常利用出海之非法管道，新聞時有報導，非法出境之可能性增加。