九州陳政谷、涉貪警林明佐交保撤銷 中院火速下午再開庭

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居、洩密，貪汙4451萬元；台中地院上周裁定林、陳各1200萬元、2億元交保，經台中高分院撤銷發回，中院今火速訂庭，下午4點就會再重開羈押庭。

台中高分院表示，林明佐、陳政谷前因違反貪汙治罪條例等，經台中地院裁定1200萬元、2億元交保後，准予停止羈押，並均限制住居及出境、出海。檢察官不服提起抗告，高分院審理後，認原審裁定尚有違誤之處，撤銷原審裁定，發回台中地院。

據了解，台中地院合議庭收到裁定、卷證後，已火速訂出重開羈押庭時間，將於今天下午4點於第8法庭開庭，就陳政谷、林明佐部分訊問，決定是否改裁定羈押，或提高保釋金、增加科技設備監控等處分。

台中地檢查出林明佐任台中市刑大大隊長時，和九州集團總裁陳政谷交往密切，並和九州旗下高階幹部、葳群公司負責人徐培菁為男女朋友關係。檢方查出，林利用大隊長、警政監身分，得知檢察官追查九州情資、偵辦方向竟洩密給集團成員

檢方發現，林明佐收陳政谷、徐培菁給的20萬現金、1瓶要價258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，更無償使用要價462萬元的Range Rover Sport P400租賃車，還免費住在「新美齊酒店式公寓PARK 259」高級住宅。