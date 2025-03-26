沈慶京戒護就醫檢赴醫「視察」 法務部次長：20年來沒人這樣

台北地檢署檢察官林俊言傳出到醫院就訊威京集團總裁沈慶京，立法委員吳宗憲今在立法院司法及法制委員會質疑該案已經起訴、法院審理中，檢察官已不是承辦的人，林究竟是去訊問還是視察？

法務部政務次長徐錫祥表示，2024年10月11日確實有訊問、做筆錄，同年月14日則是「視察」，兩次律師都有在場。台北地檢署2024年12月26日起訴柯文哲等11名被告。

吳宗憲說當檢察官20年，從沒聽過有檢察官去正規的醫院「視察」，徐錫祥也證實「過去20年沒有」。

吳宗憲認為如此作法容易讓人有意見，尤其是高度爭議案件，他不是要譴責這位檢察官，而是請法務部注意，檢察官千萬不能為了「辦出一個案子」而不尊重程序。

立委羅智強表示，總統賴清德上周提出新的大法官名單，律師界認為有「甚感遺憾、覺得不妥」的聲音，原因是被提名人獨缺律師，他認為賴清德總統的提名失衡，沒思考到人選的衡平性，而賴提台灣高等檢察署檢察官蔡秋明當院長，羅也認為是瑕疵。