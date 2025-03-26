快訊

美國的反智傳統：保守民粹為何仇恨知識分子？

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

聽新聞
0:00 / 0:00

沈慶京戒護就醫檢赴醫「視察」 法務部次長：20年來沒人這樣

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署檢察官林俊言傳出到醫院就訊威京集團總裁沈慶京，立法委員吳宗憲今在立法院司法及法制委員會質疑該案已經起訴、法院審理中，檢察官已不是承辦的人，林究竟是去訊問還是視察？

法務部政務次長徐錫祥表示，2024年10月11日確實有訊問、做筆錄，同年月14日則是「視察」，兩次律師都有在場。台北地檢署2024年12月26日起訴柯文哲等11名被告。

吳宗憲說當檢察官20年，從沒聽過有檢察官去正規的醫院「視察」，徐錫祥也證實「過去20年沒有」。

吳宗憲認為如此作法容易讓人有意見，尤其是高度爭議案件，他不是要譴責這位檢察官，而是請法務部注意，檢察官千萬不能為了「辦出一個案子」而不尊重程序。

立委羅智強表示，總統賴清德上周提出新的大法官名單，律師界認為有「甚感遺憾、覺得不妥」的聲音，原因是被提名人獨缺律師，他認為賴清德總統的提名失衡，沒思考到人選的衡平性，而賴提台灣高等檢察署檢察官蔡秋明當院長，羅也認為是瑕疵。

羅智強認為大法官會議偏重人權保障，不是犯罪偵查機關，但放在司法院院長這個位子上，會讓人感覺混亂、邏輯不對，太兒戲。

吳宗憲說當檢察官20年，從沒聽過有檢察官去正規的醫院「視察」，法務部政務次長徐錫祥也證實「過去20年沒有」。記者王宏舜／攝影
吳宗憲說當檢察官20年，從沒聽過有檢察官去正規的醫院「視察」，法務部政務次長徐錫祥也證實「過去20年沒有」。記者王宏舜／攝影

司法院 律師 檢察官 沈慶京 法務部 羅智強

延伸閱讀

獨／吳宗憲節目同框宋羽葤！ 「 牽線人」竟是小優

檢遭控逼沈慶京咬柯文哲 律師點名唯二認罪者也有「消失3小時」

獨／北檢多次稱「視察」沈慶京 發給北所公文卻寫「訊問」

柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

相關新聞

花蓮「查水表」案...檢聲押民政處長 法院裁定50萬交保

花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件，檢方認定，明良臻...

沈慶京戒護就醫檢赴醫「視察」 法務部次長：20年來沒人這樣

台北地檢署檢察官林俊言傳出到醫院就訊威京集團總裁沈慶京，立法委員吳宗憲今在立法院司法及法制委員會質疑該案已經起訴、法院審...

5連霸議員莊玉珠遭控「跑票」而除名 她告民進黨確認黨籍存在贏了

2014年台南市議會正副議長選舉發生「跑票風波」，台南市前議員莊玉珠未配合亮票，被控跑票而被民進黨開除黨籍，她不服提確認...

女助理控他摸手、盯大腿又打量身體 邱臣遠求償60萬...法院判敗訴

新竹市代理市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓女助理發文指控「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的...

違法來台推展業務 大陸深圳電池業者台灣負責人緩起訴

陸配網紅「亞亞」劉振亞昨遭移民署限期離境，兩岸人民互動再成話題。中國大陸鋰電池業者深圳嘉洋電池2019年間，委由陳姓男子...

風槍吹鐵屑2男打起來 五旬男恫嚇「我絕對不會放過你」下場曝光

彰化縣一名張姓男子怒罵周姓同事把鐵屑吹過來，賴男憤而出手，張男掛彩後跑進辦公室報警，被賴男恫嚇「我絕對不會放過你」等語，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。